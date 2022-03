용인문화재단, 생활문화 ON(溫) 1분기 프로그램 운영

[용인문화재단 제공]

[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]용인문화재단(이사장 백군기)이 생활문화를 매개로 보정역생활문화센터의 생활문화동호회와 용인 시민들을 연결하는 비대면 사회공헌 프로그램 2022 보정역생활문화센터 ‘생활문화 ON(溫)’ 1분기 프로그램을 3월 한 달간 실시한다고 10일 밝혔다.

코로나19로 인해 2019년 이후 잠정 중단된 생활문화동호회 사회공헌프로그램 ‘생활문화데이’를 비대면 중심으로 새롭게 개편한 것으로, 일상에서 벗어나 문화예술을 통한 휴식을 희망하는 시민들을 위해 용인문화재단 보정역생활문화센터와 생활문화동호회의 주도로 기획됐다.

2022 ‘생활문화 ON(溫)’은 ▷생활문화 체험 키트 ‘우리 집에 ON 생활문화’ ▷생활문화 공연 영상 〈내 손안에 ON 생활문화〉 ▷시민 참여형 프로그램 ‘다 같이 ON 생활문화’로 구성되어 있다. 분기마다 세부 프로그램 내용이 달라진다.

이번 1분기 프로그램은 ‘풀이랑 나무랑’의 ‘봄꽃 그리기’와 ‘실모아 매듭’의 ‘마스크 스트랩 만들기’의 ‘우리 집에 ON 생활문화’와 ‘기타애’, ‘경기 루미에르 현악 4중주단’, ‘반창꼬 붙인 홍당무’, ‘숲소리’, ‘에코하모니’의 연주를 유튜브 채널로 오는 31일부터 감상할 수 있는 ‘내 손안에 ON 생활문화’, 3월 한 달 간 보정역생활문화센터에서 진행되는 ‘화당 수채화’와 ‘강남 수채화’의 전시회 ‘색으로 노래하다 展’ ‘다 같이 ON 생활문화’으로 구성됐다.

2022 보정역생활문화센터 ‘생활문화 ON(溫)’은 참여를 원하는 용인 시민 누구나 신청 가능하며, 1분기 프로그램의 사전 접수는 오는 14일 까지 진행된다. 세부 프로그램 및 신청에 관한 자세한 내용은 용인문화재단 보정역 생활문화센터 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

fob140@heraldcorp.com