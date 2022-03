화웨이, Full-Stack Data Center Solution 위한 주력 제품 공개

(바르셀로나, 스페인 2022년 3월 4일 PRNewswire=연합뉴스) MWC 바르셀로나 2022에서 열린 Huawei Full-Stack Data Center Forum에서, 화웨이가 'F2F2X(Flash-to-Flash-to-Anything)'라는 비전을 제시하고, 올플래시 스토리지를 활용한 올시나리오의 가속화를 주장했다. 이와 함께, 화웨이는 Huawei Full-Stack Data Center Solution을 위한 OceanStor Dorado All-Flash Storage, OceanProtect Backup Storage 및 OceanStor Pacific Storage의 세 가지 주력 스토리지 제품을 공개했다.

5G, 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 애플리케이션이 부상함에 따라, 금융, 정부 및 제조 산업분야에서 데이터가 급증하고 있다. 그 결과, 스토리지 시스템은 그 어느 때보다 높은 요구사항에 직면하게 됐다. 기존 시스템은 IT 시스템을 모든 조건에서 항상 온라인 상태로 유지하는 데 필요한 서비스 및 운영비용(OPEX) 성능을 제공할 수 없다. 이에 따라, 올플래시 스토리지는 특히 트랜잭션, 분석, 고성능 파일 공유, 개발 및 테스트, 재해 복구 및 백업, 고성능 컴퓨팅을 위해 산업 전반에 걸쳐 프로덕션 효율성을 높이기 위한 인기 있는 선택이 됐다. 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)는 모든 시나리오에서 더 높은 데이터 성능과 개선된 데이터 보호를 제공하기 위해 하드 디스크 드라이브(HDD)를 빠르게 대체하고 있다.



화웨이 스토리지, 3가지 주력 제품 공개

화웨이는 Full-Stack Data Center Solution을 위한 3가지 주력 스토리지 제품 시리즈와 솔루션을 공개했다.

1. OceanStor Dorado All-Flash Storage 시리즈는 강력한 신뢰성과 고성능으로 잘 알려져 있으며, 핵심 프로덕션 애플리케이션을 위해 다양한 산업 분야에서 널리 채택돼 왔다. MWC에서 출시된 새로운 OceanStor Dorado 시스템은 할당량, 서비스 품질(QoS) 및 랜섬웨어 보호 등 다양한 보안 기능과 함께 새로운 NAS(Network Attached Storage) 기능을 제공한다. 또한, 부서 간 안전한 파일 공유도 보장할 수 있도록 지원한다. 새로운 Dorado 시스템은 또한 고유한 크로스 클러스터 글로벌 분산 파일 시스템 아키텍처와 선도적인 FlashLink 아키텍처를 채택함으로써, 업계 동종 제품보다 30% 더 높은 성능을 제공한다. 그뿐만 아니라, OceanStor Dorado 시리즈는 SAN(Storage Area Network)과 NAS에 대한 액티브-액티브 스토리지를 동시 지원하며, 연중무휴(24/7) 서비스의 실행을 보장한다. Dorado 어레이는 1조 개 이상의 작은 파일이 있는 애플리케이션에 대해 효율적이고 안정적인 인프라 역할을 제공하므로, 특히 반도체 전자 설계 자동화(EDA), 제품 연구개발(R&D), 금융 데이터 교환 시나리오에 이상적이다.

2. OceanProtect Backup Storage 시리즈는 엔드 투 엔드 가속화를 위한 멀티 스트림 엔진과 높은 신뢰성을 위한 액티브-액티브 아키텍처를 갖추고 있다. 혁신적인 일렬 가변 길이 중복 제거 및 기능 기반 압축 알고리즘으로 인해, 경쟁 제품보다 3배 빠른 데이터 백업 속도와 5배 빠른 데이터 복구 속도, 그리고 72:1의 높은 데이터 감소율을 제공한다. 또한, 공격으로부터 데이터를 보호할 수 있도록 다기능 랜섬웨어 보호 솔루션도 갖췄다.

3. OceanStor Pacific Mass Data Storage 시리즈는 고성능 데이터 분석(HPDA) 애플리케이션의 성능, 프로토콜 및 용량의 경계를 넓혔다. 이 시리즈는 하이브리드 로드를 지원하는 업계 유일의 스토리지 시리즈로, 하나의 OceanStor Pacific 시스템을 HPDA, 빅데이터, 영상, 백업 및 아카이빙 애플리케이션에 동시에 사용할 수 있다. 새로운 OceanStor Pacific 시스템은 알고리즘 최적화 및 데이터 압축 기술을 통해 HPDA 시나리오에서 스토리지 활용도를 30%까지 향상시킨다. 또한, 실시간에 가까운 빅데이터 처리를 지원함으로써, 1,000억 개의 데이터 세트 분석 시간을 수일에서 불과 수분으로 단축해 애플리케이션 개발을 크게 가속화한다.

