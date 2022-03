CE 및 UKCA 마크에 대한 UL 건설 제품 안전 서비스는 기업들이 브렉시트 이후의 시장 접근을 유지하도록 지원한다

UKCA 마크는 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스에 도입되고 있으며, 유럽 CE 마크를 대체할 예정이다.

일리노이주 노스브룩, 2022년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 글로벌 안전 과학 리더인 UL은 오늘 E.U.와 영국의 UKCA 마크에 대한 CE 마크 관련 안전 테스트 및 인증 서비스를 통해 건설 제품 규제(Construction Products Regulation, CPR)로 브렉시트 이후의 시장 접근을 유지할 수 있도록 지원한다고 발표했다. UKCA 마크는 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일스에서 유럽 CE 마크 대신 도입되었으며, 2023년 1월 1일 규제 제품에 대해 의무적으로 사용될 예정이다.

UL empowers companies to maintain post-BREXIT market access with Construction Products Regulation related safety testing and certification services for the CE Mark in the E.U. and UKCA Mark for the United Kingdom.