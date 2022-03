모하메드 빈 살만 왕자 전하가 NEOM에 전세계적인 산아관광지인 TROJENA의 설립을 공표

사우디아라비아 왕국 NEOM, 2022년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 황태자이자 NEOM 이사회 회장인 모하메드 빈 살만 전하가 지역 내의 관광 사업을 지원하고 발전시키는 데 기여하기 위해 NEOM의 계획과 전략의 일환으로 새 전세계적인 산아관광지인 TROJENA의 설립을 공표했다.

TROJENA, first outdoor snow skiing destination in the GCC region.