Sonata Software, 마이크로소프트 Azure 전문가 MSP로 선정

벵갈루루, 인도, 2022년 3월 3일 /PRNewswire/ -- 2일, 글로벌 IT 서비스 및 기술 솔루션 기업 Sonata Software가 마이크로소프트 Azure에서 세계적 수준의 솔루션을 제공한 전문성을 인정받아 마이크로소프트 Azure 전문가 관리형 서비스 제공자(Managed Service Provider, MSP)로 선정됐다고 발표했다.

마이크로소프트는 파트너의 IT 서비스 관리 역량(인간, 공정, 기술 측면에서), Azure에서 일관되고 반복 가능하며 충실도가 높은 관리형 서비스를 제공하는 능력을 평가하는 엄격한 감사 끝에 Azure 전문가 MSP 인증을 부여한다.

Sonata는 Azure를 사용하며, 혁신적인 플랫폼 기반 사업 솔루션을 구축하는 자사의 독자적인 Platformation™ 프레임워크로 구축된 디지털 변혁 서비스를 고객에게 제공한다. Sonata는 고객이 당면한 사업 문제와 사안을 명료하게 이해하는 것은 물론, 기술과 구조를 심층적으로 파악하며, 지난 수년간 전 세계적으로 Azure 기반의 고품질 솔루션을 제공했다.

Sonata ISV 및 클라우드 책임자 Srinivas Vuppala는 "자사가 동종 최고의 사업 솔루션을 제공한다는 고객의 기존 지식이 이번 감사를 통해 강화됐다"라며 "자사는 기업이 잠재력을 발휘할 수 있도록 지원하기 위해 자사의 Platformation™ 기술을 바탕으로 Azure, 데이터, AI 및 머신 러닝에 대한 지식과 세계적 수준의 엔지니어링 서비스를 활용한다"라고 설명했다.

Sonata 클라이언트 서비스(Client Services) 부문 선임부사장이자 디지털 역량(Digital Competencies) 부문 책임자인 GyanaBardhanPattnaik은 "자사는 인도의 Azure 시장에서 선두를 달리고 있으며, 전 세계 고객이 자사의 전문성을 활용한다"면서 "Azure 전문가 MSP 감사는 회사의 역량과 솔루션의 품질 및 일관성뿐만 아니라, DevOps/Sysops, 클라우드 솔루션 구성 및 기술 전문 컨설팅 전반에 걸친 다양한 역량도 인정했다"라고 말했다.

마이크로소프트 글로벌 채널 세일즈 및 채널 최고 책임자 Rodney Clark 부사장은 "마이크로소프트 Azure 전문가 MSP 프로그램은 차세대 관리형 서비스 역량을 구축 및 제공하는 데 투자한 파트너를 인정하는 것"이라며 "Sonata는 필요한 전문성을 입증했으며, Azure 전문가 MSP 프로그램에 합류한 Sonata를 환영한다"라고 말했다.

Sonata Software는 마이크로소프트 스택에서 최고 품질의 서비스를 제공하는 전문성으로 인정받는 마이크로소프트 골드 파트너이며, 비즈니스 애플리케이션(Business Applications) 부문에서 Microsoft Inner Circle 멤버다. Sonata는 2021년에 마이크로소프트 올해의 인도 지역 비즈앱 파트너(Microsoft Partner of the Year for Biz Apps in the India region)로 선정됐으며, Azure 서비스의 마켓 리더이기도 하다. Sonata는 다양한 부문에서 마이크로소프트로 어드밴스드 스페셜라이제이션(Microsoft Advanced Specialization)을 획득했다.

Sonata Software

로고: https://mma.prnasia.com/media2/689012/Sonata_Software_Logo.jpg?p=medium600