기아 EV6, ‘유럽 올해의 차’ 수상…한국 브랜드 최초 ‘쾌거’

E-GMP 기반 전용 전기차…디자인·실내공간·첨단 편의사양 호평

지난해 10월 현지 본격 판매 이후 유럽에서 누적 1만대 이상 팔려

기아 ‘EV6’가 ‘2022 유럽 올해의 차’에 선정됐다. 이로써 기아는 한국 브랜드 사상 처음으로 ‘유럽 올해의 차’에 등극했다. [기아 제공]

[헤럴드경제=정찬수 기자] 기아의 전용 전기차 ‘EV6’가 ‘2022 유럽 올해의 차(COTY·the Car of the Year 2022)’로 선정됐다. 한국 브랜드 사상 첫 쾌거다.

기아는 지난달 28일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 ‘2022 유럽 올해의 차’ 온라인 시상식에서 ‘EV6’가 최고의 영예인 ‘유럽 올해의 차’를 수상했다고 1일 밝혔다.

‘EV6’는 최종 후보(Shortlist)에 함께 오른 ▷현대자동차 아이오닉 5 ▷쿠프라 본 ▷포드 머스탱 마하-E ▷푸조 308 ▷르노 메간 E-테크 ▷스코다 엔야크 iV 등 6개 경쟁 차량을 제치고 ‘유럽 올해의 차’로 선정됐다.

이번 시상식은 유럽 23개국의 자동차 전문기자 61명으로 구성된 심사위원단의 전문 심사와 투표를 거쳐 진행됐다.

지난 1964년 첫 시상이 시작된 유럽 올해의 차는 미국의 ‘북미 올해의 차(NACTOY·The North American Car and Truck of the Year)’와 함께 글로벌 시장에서 가장 권위 있는 자동차 시상식이다. 독일, 프랑스, 영국 등 자동차 선진시장을 거점으로 하는 유럽 브랜드를 비롯해 미국·일본계 등 유수의 완성차 브랜드가 치열하게 경쟁한다.

그간 한국 브랜드는 ‘북미 올해의 차’를 포함해 세계 유수의 자동차 상을 받으면서도 ‘유럽 올해의 차’와는 인연이 닿지 않았다. 기아는 ▷2008년 씨드 ▷2018년 스팅어 ▷2019년 씨드 등을 최종 후보에 올리며 문을 꾸준히 두드린 데 이어 마침내 ‘EV6’로 최고의 영예를 차지했다.

‘EV6’는 전용 전기차 플랫폼인 E-GMP를 적용한 차별화된 디자인과 2900㎜의 휠베이스가 제공하는 넓은 실내공간, 차량 외부로 일반 전원(220V)을 공급할 수 있는 V2L(Vehicle to Load) 기능, 18분 만에 배터리 용량을 10%에서 80%까지 충전할 수 있는 초급속 충전 시스템 등을 적용해 유럽 현지에서 호평을 받았다.

판매도 꾸준하다. 지난해 10월 현지 판매를 시작한 이후 유럽에서 지난 1월까지 누적 1만1302대가 판매됐다. ‘유럽 올해의 차’에 앞서 ‘2022 아일랜드 올해의 차’, ‘2022 왓 카 어워즈(What Car? Car of the Year Awards) 올해의 차’, ‘2022 독일 올해의 차 프리미엄 부문 1위’, ‘2021 탑기어 선정 올해의 크로스오버’ 등도 거머쥐었다.

정원정 기아 유럽권역본부장은 “기아가 EV6로 역대 처음 최고 권위의 유럽 올해의 차를 수상하게 돼 영광스럽다”라며 “EV6는 인상적인 주행 거리, 초고속 충전, 넓은 실내 공간 등을 갖춘 처음부터 완전히 획기적으로 개발된 전용 전기차로 앞으로 기아의 전기차 라인업이 어떻게 진화할지를 예고하는 모델”이라고 말했다.

