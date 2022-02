지구상 가장 인기 있는 음식인 피자, 보다 지구 친화적으로 변신하다

크노르®, 세계 좋은 음식 먹는 날을 맞이하여 크러스트부터 토핑까지 지구 친화적인 피자 출시

네덜란드 노트르담, 2022년 2월 20일 /PRNewswire/ -- 전 세계에서 가장 인기 있는 음식인 피자가 2월 19일 세계 좋은 음식 먹는 날(World Eat for Good Day)을 기념하여 보다 지구 친화적으로 새롭게 변신했다. 전 세계 식탁에 풍미를 선사하는 것으로 유명한 글로벌 식품 브랜드인 크노르(Knorr)에서 보다 지구 친화적인 피자인 플리자(Plizza)를 출시한다. 이 글로벌 식품 브랜드는 고전적인 요리를 크러스트부터 토핑까지 사람과 지구에 더 나은 재료를 사용하여 식물성 요리로 재창조했다. 매년 전 세계에서 약 50억 개의 피자가 팔리고 있기 때문에 피자를 보다 지구 친화적으로 만들면 지구에 더 나은 재료를 사용할 때 전체적으로 긍정적인 영향을 크게 미칠 수 있다.

플리자는 전 세계 6개 도시에서 세계 좋은 음식 먹는 날 무료로 만나볼 수 있으며, 신선하게 만들어 현지 음식 배달 앱을 통해 뜨겁게 배달된다. 미국, 멕시코, 인도네시아, 남아프리카, 태국 및 중국의 참여 도시에서 2월 19일에 한정된 수의 플리자를 주문 받아 배달할 예정이다. 플리자 배달 기회를 놓친 사람은 knorrplizza.com에서 레시피와 쿡얼롱(cook along) 비디오를 확인할 수 있다.

크노르는 매일 식사를 할 때 건강에 미치는 긍정적인 영향을 높이면서 지구에 미치는 음식의 부정적인 영향을 줄일 수 있는 맛있는 변화를 일으키는 것이 얼마나 쉬운지 보여주기 위해 플리자를 개발했다. 현재 우리의 푸드 시스템은 기후 변화2, 3, 생물종 감소, 물 기근, 토양 손실 및 피해의 주원인이다. 전 세계 식량 공급의 75%가 단 12종의 식물과 5종의 동물5로 이루어져 있어 질병, 해충 및 기후 변화의 잠재적인 영향에 취약하다. 좋은 소식은 '식량은 지구에서 인간과 지구의 건강을 극대화할 수 있는 가장 강력한 지렛대'4라는 것이다. 보다 다양한 식물성 음식을 먹으면 보다 많은 영양소를 제공하고 지구의 자원 사용을 줄이면서 식량의 미래를 보호할 수 있다. 플리자의 출시는 2025년까지 전 세계적으로 70억 명에게 사람과 지구에 좋은 음식을 제공하겠다는 크노르의 약속의 일환이다.

유명한 크노르 세프들이 만든 최초의 플리자는 식물을 기반으로 하며 사람과 지구에 더 나은 식량인 50가지 미래식품(Future 50 Foods)으로 가득하다1. 레시피에서 통곡물 귀리 밀가루로 도우를 만들고, 토양이 풍부하고 섬유질이 높은 콩과 잘 어울리는 지속 가능한 재료로 만든 크노르 향의 소스를 더하며, 빠르게 성장하는 시금치와 스스로 뿌리를 내리는 미나리와 같이 영양소가 가득한 채소로 토핑을 대체하는 등 세 가지 간단한 변화를 주면 플리자를 만들 수 있다.

플리자를 지구 친화적으로 만드는 요소는 무엇일까?

크노르의 글로벌 브랜드 부사장인 에이프릴 레드몬드(April Redmond)는 "음식은 선한 것을 위한 맛있는 힘이고 당사는 모든 사람에게 우리와 지구에 더 나은 음식을 제공할 임무를 수행하고 있습니다. 크노르의 본연의 향과 50가지 미래식품을 결합하여 전 세계에 좋은 음식을 먹는 것이 얼마나 거부하기 힘든지를 보여주고 있습니다. 함께라면 우리가 먹는 음식을 바꿔 세상을 바꿀 수 있습니다."라고 말했다.

유니레버의 글로벌 식량 지속 가능성 책임자인 도로시 셰이버(Dorothy Shaver)는 "세계 좋은 음식 먹는 날에 모든 사람들이 푸드 시스템이 지구와 우리 건강에 미치는 영향에 대해 이해하고 긍정적인 변화를 위해 맛있는 방법을 제공하고자 합니다. 크노르는 우리의 건강과 지구의 건강을 위해 지속 가능하고 재생 가능한 방식으로 재배되는 다양한 식물을 모두가 먹을 수 있도록 돕는 임무를 수행하고 있습니다. 당사의 제품, 프로그램 및 파트너십뿐만 아니라 이번 캠페인을 통해 모두가 좋은 음식을 먹도록 장려하고 있습니다."라고 전했다.

세계 좋은 음식 먹는 날에 크노르와 함께하고 피자 재료를 바꿔 세계를 변화시켜 보세요! 배달 앱, 레시피, 레시피 영상 등 크노르 플리자에 대한 자세한 내용은 knorrplizza.com에서 확인할 수 있다. #크노르 #플리자 #세계좋은음식먹는날 #좋은음식먹기

크노르 글로벌 소개

더 나은 요리와 먹기에 대한 크노르(Knorr)의 열정은 1838년 브랜드가 시작되었을 때로 거슬러 올라갑니다. 크노르는 전 세계에서 8번째로 가장 많은 선택을 받은 FMCG 브랜드이자 유니레버(Unilever) 최대의 식품 브랜드입니다. 크노르 제품은 전 세계 90개국 이상에서 판매되고 있으며 연간 31억 회, 3억 7,900만 가정에서 선택됩니다. 크노르 웹사이트 및 프로그램의 레시피는 매년 수백만 명의 사람들이 사람과 지구에 더 나은 음식을 먹도록 영감을 불어넣습니다. 크노르는 2025년까지 전 세계적으로 70억 명에게 사람과 지구에 좋은 음식을 제공하겠다는 야심찬 계획으로 인류를 위한 음식을 재창조하려는 목적을 갖고 있습니다. 50가지 미래식품 자체는 '좋은 음식'의 핵심인 사람과 지구에 좋은 음식을 여는 열쇠입니다.

크노르는 세계자연기금(WWF)과 함께 2019년 2월 19일 50가지 미래식품을 발표해 우리의 건강과 지구의 건강을 위해 더 많이 먹어야 하고 크노르 제품, 프로그램 및 파트너십의 중심에 있는 50가지 음식을 선정했습니다. 50가지 미래식품 쿡북은 무료로 다운로드할 수 있고 아마존 영국에서 판매됩니다.

크노르의 목적에 대한 보다 자세한 정보는 knorreatforgood.com에서, 크노르의 50가지 미래식품에 대한 보다 자세한 정보는 knorrfuture50foods.com에서 확인하실 수 있습니다.

유니레버 소개

유니레버(Unilever)는 뷰티 앤 퍼스널 케어, 홈케어, 식품 및 다과 제품 분야의 전 세계 최고 공급업체로, 190개국 이상에서 매일 25억 명이 유니레버의 제품을 사용하고 있습니다. 유니레버는 149,000명의 직원을 두고 있으며 2020년 507억 유로의 매출을 올렸습니다. 당사의 절반 이상이 개발 도상국 시장 및 신흥국 시장에 종사하고 있습니다. 전 세계 가정에서는 도브(Dove), 라이프보이(Lifebuoy), 크노르(Knorr), 매그넘(Magnum), OMO 및 서프(Surf)와 기타 브랜드를 포함하여 약 400개의 유니레버 브랜드와 러브 뷰티 앤 플래닛(Love Beauty & Planet), 아워글래스(Hourglass), 세븐스 제너레이션(Seventh Generation) 및 베지테리언 부처(Vegetarian Butcher)와 같은 기타 브랜드를 보유하고 있습니다.

당사의 지속 가능한 사업 전략인 유니레버 컴파스(Unilever Compass)는 다음과 같은 목표와 함께 우수한 성과를 제공하고 지속 가능하며 책임 있는 성장을 추진하기 위해 설립되었습니다.

유니레버 및 당사 브랜드에 대한 보다 자세한 내용은 www.unilever.com에서 확인하실 수 있습니다.

연락처:

Penelope Ramirez

Penelope.Ramirez@edelman.com

