Enfinity Global, 250MW 태양광 포트폴리오 인수로 일본 플랫폼 통합

- 포트폴리오에는 3개 PV 발전소에 걸쳐 70MW의 영업자산과 5개 PV 발전소에서 건설 중인 180MW가 포함되며, 모두 발전차액지원제도 프로그램에 따라 운영

- 인수 당시 포트폴리오의 총 기업 가치는 10억 달러에 달해

- Enfinity Global, 2022년에도 일본 재생에너지 시장에서의 지속적인 성장 도모

도쿄 및 마이애미, 2022년 2월 17일 /PRNewswire/ -- 이달 8일, 선도적인 재생에너지 및 지속가능성 서비스 기업인 Enfinity Global Inc.가 일본에서 250MW 태양광 발전 포트폴리오를 10억 달러의 기업가치로 인수했다고 발표했다. 이번 인수를 통해 Enfinity Global은 일본에서 플랫폼을 통합하고, 회사의 일본 내 추가 확장을 위한 기반을 다지게 됐다.

One of the solar power plants acquired by Enfinity Global in Japan