CU iHub의 새로운 유형의 스타트업들, 태국 경제의 국제화 도모

-- 출랄롱코른 대학, 고급 졸업생을 배출할 CU iHub와 혁신을 통해 태국 4.0을 촉진할 새로운 유형의 스타트업 추진 전략 진행

-- 160억 밧화에 달하는 혁신 제품 가치를 창출하며 성과 올려

(방콕 2022년 2월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 메이드 인 차이나 2025, Manufacturing USA, 일본의 Society 5.0, 한국의 I-Korea 4.0, 말레이시아의 Industry 4WRD에서 볼 수 있듯이, 요즘 세계 경제 동향의 원동력은 '혁신'이다. 태국은 20년에 걸친 국가 전략을 기반으로 '태국 4.0' 개발 전략을 수립했다. 이 전략에 따라, 태국은 2036년까지 '효율성 중심'에서 '혁신 중심' 경제로 전환할 계획이다.



CU iHub’s New Breed of Startups to Internationalize the Thai Economy