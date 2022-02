대한패들서프협회(KAPP) 공식 출범…올림픽 향한 힘찬 첫발

9월 광안리서 패들서프 월드투어 개최

17일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 대한 패들서프 프로협회(KAPP) 출범식에서 박상현(왼쪽에서 네번째) 회장 등 참석자들이 케이크 커팅을 하고 있다. [KAPP 제공]

[헤럴드경제=조범자 기자] “가자 광안리로, 가자 올림픽으로!”

대한 패들서프 프로협회(KAPP·Korean Association of Paddlesurf Professionals)가 17일 출범해 힘찬 첫발을 내디뎠다. 패들서프는 서핑보드 위에서 노를 젓는 해양스포츠로, 2032년 브리즈번 올림픽 정식 종목 채택이 기대되는 종목이다.

KAPP는 이날 서울 삼성동 코엑스에서 열린 서울국제스포츠 레저산업전(SPOEX)서 출범식을 갖고 오는 20일까지 KAPP 홍보관을 운영, 새로운 해양 스포츠를 알릴 예정이다. 특히 관람객에게 SUP(Stand Up Paddleboard) 체험 기회를 제공해 관심과 호응을 유도한다.

KAPP는 또 SUP 프로와 아마추어 선수 육성을 비롯해 다양한 해양스포츠 산업 발전을 추진할 계획이다.

패들서프 프로협회 홍보관에서 패들서프 선수들이 경기 시범을 보이고 있는 모습. [KAPP 제공]

KAPP는 협회 출범과 함께 국제대회도 유치해 주목을 끌고 있다.

오는 9월 23일부터 25일까지 부산 광안리 SUP 특별구역에서 APP(ASSOCIATION OF PADDLESURF PROFESSIONALS) 월드투어 'BUSAN SUP OPEN'이 개최된다. APP 월드투어는 국제올림픽위원회(IOC) 서핑 스포츠 연맹인 국제서핑협회(ISA)가 승인한 스탠드 업 패들링 스포츠의 공식 프로페셔널 월드 챔피언십이다.

APP 월드투어는 패들서프 프로대회로 2010년부터 전 세계 주요 도시를 순회하며 열리고 있다. 올해 대회는 6월 24일 미국 LA를 시작으로 2023년 2월 10일 카타르 도하에서 끝난다. 총 10개국에서 열리는데, 부산 광안리에서 열리는 대회가 네번째 대회다.

대한 패들서프 프로협회는 “SUP는 바다에서 즐기는 무동력, 무공해, 무소음의 신선한 스포츠라는 장점과 SUP 피트니스, SUP 관광투어, SUP 피싱 등 다양한 복합 레저로서 장점이 있다”며 “KAPP는 우리나라에 SUP를 알리고 SUP강국으로 우뚝 설 수 있도록 인재 육성부터 다양한 사업을 펼쳐나가겠다”라고 밝혔다.

