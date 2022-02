스포티파이, 1년간 K팝 허브에 많이 접속한 나라는 인도·인니·미국·일본·필리핀順

국내 론칭 1주년 기념 글로벌 성과 및 데이터 공개

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]세계 최대 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 ‘스포티파이(Spotify)’가 국내 서비스 론칭 1주년을 맞아 지난 한 해 동안 스포티파이와 한국 아티스트들이 이뤄낸 주요 데이터와 성과를 발표했다.

-스포티파이, 국내 론칭 이래 국경 없는 음악 생태계에서 전 세계 청취자들이 보다 많은 국내 및 한국계 아티스트를 발견하고 깊이 연결될 수 있도록 다채로운 활동 전개해와

스포티파이에 따르면, 지난 1년 동안 K팝 음원은 전 세계적으로 월평균 79억 7천만 회 이상 스트리밍되었다. 스포티파이의 국내 론칭 전 스트리밍 횟수(63억 회)와 비교했을 때 약 27% 증가한 수치다. 전 세계 4억 6백만명 이상의 청취자를 보유한 스포티파이의 184개 시장 중 한국 아티스트를 새로 발견한 청취자가 가장 많은 상위 10개국은 미국, 브라질, 인도, 인도네시아, 멕시코, 독일, 영국, 필리핀, 일본, 그리고 프랑스 순으로 나타났다.

앞서 언급한 데이터를 비롯하여, 스포티파이는 지난 1년간 더 많은 아티스트들을 더 많은 전 세계 청취자들과 새롭고 깊이 있게 연결하기 위해 아래와 같이 다양한 캠페인 및 프로젝트를 추진해왔다:

-한국 아티스트 최초로 이하이가 스포티파이 글로벌 프로젝트인 ‘홀리데이 싱글즈 프로젝트’에 참여

-지드래곤의 ‘그XX’를 한국계 여성 래퍼 오드리 누나(Audrey Nuna)가 커버하며 스포티파이 역사상 최초로 한국어 싱글즈 음원 발표

-트와이스, NCT 127, 세븐틴 등 다채로운 K팝 아티스트와 인핸스드 앨범(Enhanced Album) 론칭

-국내에서 떠오르는 인디 아티스트를 조명하는 ‘Fresh Finds Korea’, 국내 재즈 아티스트·음악을 소개하는 ‘Jazzy Korea’ 등 보다 폭 넓은 음악을 전 세계에 알리기 위해 다각화된 플레이리스트 론칭

-Nevertheless, (알고 있지만,), IDOL: The Coup 등 스포티파이 사상 최초로 국내 드라마 제작사들과 협업해 K-OST의 글로벌 흥행을 위한 플레이리스트 론칭

-스트릿 우먼 파이터, 스트릿댄스 걸스 파이터, 싸이월드 BGM 등 다채로운 국내 콘텐츠 기반의 공식 파트너십형 플레이리스트 또한 최초로 론칭

-글로벌 K팝 전용 스포티파이 공식차트 ‘K-pop Global Chart’ 론칭

-애쉬 아일랜드, CL, 가호, 이하이, 사이먼 도미닉 등 다양한 한국 아티스트로 미국 뉴욕 타임스퀘어 대형 전광판 광고 한해 동안에만 35회 이상 진행, 국내 론칭 1년 전과 비교시 8배 이상 증가

또한, 폭넓은 한국 음악과 아티스트를 전 세계 청취자들에게 소개하는 'K팝 허브(K-Pop Hub)'는 스포티파이가 국내 론칭된 지 1년도 되지 않아 총 스트리밍 횟수 14억 3천만회 이상을 달성했다. 이는 론칭 전 스트리밍 횟수(11억 96만회 이상)와 비교했을 때, 19.5% 증가한 수치다.

지난 1년간 인도, 인도네시아, 미국, 일본, 필리핀, 말레이시아, 태국, 브라질, 멕시코, 대만 순으로 K팝 허브에 가장 많이 접속한 것으로 나타났으며, 전 세계적으로 K팝 허브에서 가장 많이 스트리밍된 상위 10개 플레이리스트는 K-Pop Daebak, TrenChill K-R&B, WOR K OUT, Women of K-Pop, Dalkom Cafe, Girl Krush, K-Pop Rising, KimBops!, Korean OSTs, 그리고 Best of Korean Soundtracks 순이었다.

-국내 론칭 이후 ‘스포티파이 포 아티스트(Spotify for Artists; S4A)’ 플랫폼 관련 데이터 역시 공개… 더 다양하고 많은 한국 아티스트들이 국경 없는 음악 생태계 속 활로 개척할 수 있도록 지원해와

스포티파이는 한국에서의 론칭 이후 국내 아티스트 및 레이블에 대한 지원 역시 대폭 강화해왔다. 특히 혁신적인 ‘S4A’ 플랫폼을 통해 아티스트들이 전 세계 청취자와 팬에 대한 깊은 이해를 바탕으로 보다 효율적으로 활동을 기획할 수 있도록 도움을 제공해왔다.

S4A는 실시간 글로벌 청취 통계 분석과 다양한 리소스를 무료로 제공하는 만큼, 레이블과 아티스트에게는 유용한 데이터 및 툴로 작용한다. 국내 뮤직팀에서 S4A의 확산을 위해 노력해온 결과, 1년도 채 안 되어 한국 아티스트의 S4A 가입률이 국내 론칭 전보다 42.4% 증가한 것으로 나타났다. 또한, 각 수록곡을 시각적으로 표현하는 디지털 아트워크 개념의 캔버스(Canvas) 영상 기능을 이용한 한국 아티스트의 수 역시 254% 증가한 것으로 집계됐다.

박상욱 스포티파이 코리아 매니징 디렉터는 “긴 여정의 초기단계에 있는 만큼, 앞으로도 한국의 아티스트, 창작자 및 업계 파트너들에게 신뢰받는 글로벌 파트너로서 함께 성장해갈 것"이라고 강조, “아티스트들에게는 전 세계 곳곳의 청취자들과 연결될 수 있는 기회를, 청취자들에게는 새로운 음악을 발견하고 일상 속 듣는 기쁨을 드리기 위해 스포티파이 코리아팀에서 항상 노력할 것”이라고 말했다.

한편, 스포티파이는 2008년 서비스 런칭 이래 ‘뮤직 리스닝(음원 청취 및 감상의 방식)’을 재정의한 세계 최대 오디오 음원 스트리밍 플랫폼이다. 스포티파이의 미션은 전 세계 수백만의 아티스트에게는 창작활동을 영위할 수 있는 기회를, 수십억의 팬에게는 이를 즐기고 영감을 얻을 계기를 제공’하는 데에 있다. 오늘날 스포티파이는 8천 2백만 곡 이상의 트랙을 보유한 세계 최대 오디오 음원 스트리밍 서비스로, 184개 국가 4억 6백만명 이상의 청취자와 함께하고 있다.

wp@heraldcorp.com