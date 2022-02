앱애니(App Annie), data.ai로 사명 변경… 최초의 AI 기반 통합 데이터 기업으로 거듭나

서울, 2022년 2월 16일 /PRNewswire/ -- 업계에서 가장 신뢰받는 데이터 및 분석 플랫폼인 앱애니(App Annie)가 "AI 기반 통합 데이터"라는 대규모 시장 기회를 구축하며 data.ai로 사명 변경을 발표했다.

App Annie의 새 이름은 제품 및 파트너십을 통해 종합적인 디지털 성능을 주도하겠다는 회사의 비전을 반영하고 있다. data.ai의 소비자와 시장 데이터를 결합하여 인공지능의 힘을 응용한 디지털 인사이트에 힘을 실어주는 최초의 기업, 이것이 바로 그들이 추구하는 AI 기반 통합 데이터다.

PwC에 따르면 , 기업 임원 중 60%가 2022년 최고의 성장 동력으로 디지털 전환 (Digital transformation)을 꼽았다고 한다. 하지만 디지털 생태계는 여전히 다분화되어 있으며, 이를 파악하고 대응하기 위해 조직 내부 IT, 데이터 사이언스 리소스, 에이전시 및 수동 프로세스에 너무 많이 의존하고 있어, 이로 인해 핵심 비즈니스에 집중하기 어려운 것이 현실이다. 흩어져 있는 데이터 세트를 통합하고 신규 사용자 확보 비용, LTV (Lifetime value) 및 ROI (Return on Investment)와 같은 사업에 큰 영향을 끼치는 주요한 지표를 예측함으로써, 더 높은 디지털 분야 성과를 기대해 볼 수 있다. data.ai의 미션은 모든 채널에 걸쳐 통합적인 시각을 제공하여 기존의 복잡성을 해소하고, 인공지능을 통하여 새로운 기회 창출을 모색하는 것이다.

또한 data.ai는 모바일 및 웹 간의 통합 데이터를 제공하고 있는 Similarweb과의 리셀러 계약을 체결했다고 밝혔다. data.ai는 웹, 콘솔, OTT 및 스트리밍 서비스와 같은 모든 디지털 채널을 아우르며 문제 해결 전략을 제시할 수 있는 인공지능 강화에 집중하면서도, 본 파트너십을 통해 추가적인 데이터 세트를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

data.ai의 CEO인 Theodore Krantz는 "지금까지 우리 회사는 모바일 데이터의 기준이자, 전체 모바일 시장이 성장할 수 있도록 돕는 최전방 동력이었다. 여기서 더 나아가서 보다 다양한 디지털 데이터 세트를 조합하고 인공지능을 활성화하여 기업이 더 높은 수준에서 경쟁할 수 있도록 신규 기회를 포착하고 있다"라며 "이러한 고유의 데이터 사이언스 역량을 제공하는 최초의 데이터 회사라는 것을 자랑스럽게 생각한다."라고 포부와 기대감을 전했다.

보다 자세한 사항은 data.ai 공식 웹사이트 ( http://www.data.ai )에서 확인 가능하다.

data.ai에 대하여

data.ai는 모바일 데이터의 기준점을 제시해왔고, 향후에는 통합 데이터의 기준을 제시하고자 합니다. 디지털 산업의 신뢰받는 데이터로서, 우리의 미션은 인공지능을 통해 도출된 인사이트에 기반하여 소비자 및 시장 데이터를 결합한 최초의 AI기반 통합 데이터 회사가 되는 것 입니다. data.ai는 기업 고객들이 성공적인 디지털 사업을 영위할 수 있도록 최선을 다해 지원합니다.

