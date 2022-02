Natsuko Shoji, ASIA'S BEST FEMALE CHEF AWARD 수상자로 선정

런던, 2022년 2월 16일 /PRNewswire/ -- 올해 Asia's Best Female Chef Award 수상자로 도쿄 Ete의 일본 셰프 Natsuko Shoji가 선정됐다. Asia's 50 Best Restaurants Academy 회원의 투표로 선정되는 이 상은 뛰어난 헌신과 기술 및 창의성으로 미식의 우수성에 대한 새로운 기준을 제시한 성공적인 여성을 기리기 위해 제정된 상이다.

Natsuko Shoji of Été in Tokyo is the 2022 winner of the Asia’s Best Female Chef Award