Angel Yeast, S. boulardii의 IBD 증상 완화에 대한 연구 결과 발표

(이창, 중국 2022년 2월 10일 PRNewswire=연합뉴스) 글로벌 효모 및 효모 추출물 제조 부문의 상장 기업 Angel Yeast Co., Ltd[https://en.angelyeast.com/ ]("Angel Yeast")가 화중과기대학교(Huazhong University of Science and Technology)와 협력해 Saccharomyces boulardii Bld-3(S. boulardii)와 염증성 장 질환(Inflammatory Bowel Disease, IBD) 간의 관계를 조사하는 임상 연구를 진행했다. 연구 결과에 따르면, Angel Yeast가 개발한 특허받은 효모 기반 프로바이오틱스가 IBD 증상 해결에서 유의한 작용을 보이는 것으로 나타났다.



Angel Yeast의 특허 받은 프로바이오틱스 S. boulardii, 일반적인 IBD 증상 완화에 대한 새로운 연구 결과 발표

국제위장장애재단(International Foundation for Gastrointestinal Disorders, IFGD)의 데이터에 따르면, IBD는 가장 흔한 기능성 위장 장애로, 전 세계 인구의 10~15%에 영향을 미치는 것으로 나타났다[1]. IBD의 일반적인 의학적 치료법은 항체, 스테로이드 및 면역 조절제를 투여하는 것이다. 그러나 이러한 치료법은 효능이 낮고 재발률이 높다[2]. 이에 따라, 환자가 질환을 관리하고 치료하는 데 도움이 되는 혁신적인 건강 치료법의 필요성이 절실한 상황이다. Angel Yeast는 IBD의 가장 흔한 증상 중 하나인 설사 문제를 해결하고[3], 전반적인 소화 건강을 개선하기 위해 S. boulardii를 개발했다.

이번 공동 연구 이전까지, S. boulardii 및 S. boulardii 유래 분자가 장 내 염증에서 장내미생물군에 미치는 영향을 조사한 연구는 거의 없었다. IBD 환자의 장내미생물군은 구성과 기능 면에서 상당히 다르다는 것을 입증하는 임상 데이터와 함께, 장내미생물군은 숙주의 건강 유지 측면에서 핵심적인 역할을 하는 것으로 오랫동안 인식됐다.[4]

Angel Yeast는 화중과기대와 협력해 IBD의 확산과 관련된 근본적인 메커니즘을 탐구하는 한편, S. boulardii와 IBD 사이의 과학적 관계를 확인했다. 또한, 이번 협력을 통해 장내미생물 생태계에서 프로바이오틱스의 역할을 조사하고, 장내 항염증 활성의 잠재적 메커니즘도 찾아냈다.

이번 연구[5]에서, 합성 인간 미생물(Synthetic Human Microbiota)을 함유한 모델 생물(특정한 생물학적 현상을 이해하기 위해 연구에 사용하는 생물)에게 대장염을 유발하는 DSS 처치를 하기 전에 총 16일간 S. boulardii probiotic 보충 식단을 투여했다. 그 결과, 피실험체가 S.boulardii를 섭취하면 결장 조직의 점막 손상이 유의하게 완화되고, 장내미생물군의 구성과 대변 대사 표현형이 변화되는 한편, 미생물 대사산물 단쇄지방산의 발달이 증가되는 것으로 나타났다. 이러한 연구 결과는 염증 반응의 조절을 개선하고, DSS 유발 대장염을 완화할 수 있는 프로바이오틱스의 잠재성과 더불어, S. boulardii가 IBD를 성공적으로 예방 및 치료하기 위해 장내미생물군을 조절할 수 있는 잠재력을 갖추고 있다는 것을 시사한다. 이러한 연구 결과는 2021년 11월 Food & Function 저널에 게재됐다.

전 세계 기업은 전반적인 면역 건강과 소화 기능 및 행복하고 건강한 장에 도움이 되는 영양 성분을 찾는 소비자의 요구를 충족하기 위해 Angel Yeast의 S. boulardii 특허 프로바이오틱스를 건강 보조식품에 활용한다. 이번 임상 연구에서 새롭게 발견된 사항에 따라, S. boulardii는 IBD 증상의 예방 및 치료를 통해 IBD를 해결하고, 이러한 증상을 겪는 환자를 지원할 잠재성을 한층 더 높였다.

2021년 9월 출시된 Angel Yeast의 S. boulardii 프로바이오틱스는 저온 유동층 공정을 비롯해 조밀한 효모 껍질을 빠르게 형성함으로써, 내부에 갇힌 활성 효모 프로바이오틱스를 감싸는 독특한 보호 기술을 사용해 개발됐다. 이는 위산과 담즙산염에 대한 효모의 저항성을 강화시켜 분말, 정제, 캡슐, 요거트 블록 및 초콜릿과 같은 광범위한 프로바이오틱스 식이 보조제 성분으로서의 S. boulardii 프로바이오틱스 활용도를 높였다.

자료 출처:

[1] 국제위장장애재단(IFFGD) 통계[ https://aboutibs.org/what-is-ibs/facts-about-ibs/statistics/ ]

[2] Hvas CL et al., 2018. Current, Experimental, and Future Treatments in Inflammatory Bowel Disease: A Clinical Review, Immunopharmacology and Immunotoxicology, 40, 446-460 [ https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08923973.2018.1469144?journalCode=iipi20 ].

[3] 세계 소화기내과학회 글로벌 지침(World Gastroenterology Organization Global Guidelines), 2015. 염증성 장 질환 [ https://www.worldgastroenterology.org/UserFiles/file/guidelines/inflammatory-bowel-disease-english-2015-update.pdf ].

[4] Lee T et al., 2017.Oral Versus Intravenous Iron Replacement Therapy Distinctly Alters the Gut Microbiota and Metabolome in Patients with Ibd, Gut, 66, 863-871 [ https://gut.bmj.com/content/66/5/863 ].

[5] Li B et al., 2021. Saccharomyces boulardii alleviates DSS-induced intestinal barrier dysfunction and inflammation in humanized mice. Food & Function [ https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/FO/D1FO02752B ].