Xinhua Silk Road - Master Kong, 기업 지배구조 및 ESG 부문 수상

-- 2021 Hong Kong Corporate Governance and ESG Excellence Award

(베이징 2022년 2월 7일 PRNewswire=연합뉴스) Tingyi Holding Corp.로 알려진 중국 식음료 대기업 Master Kong이 ESG 부문의 우수한 실적을 인정받아, 최근 Hong Kong Corporate Governance and Environmental, Social and Governance (ESG) Excellence Award 2021을 수상했다.

Master Kong은 유엔의 지속가능발전목표(SDG)를 지지한다. 유엔 개발 프로그램에서 발표한 보고서에서 우수 사례로 선정된 Master Kong은 유엔 글로벌 콤팩트(United Nations Global Compact)에도 참여하게 됐다.

Master Kong 전무이사 TSENG Chien은 "자사는 '중국 음식 문화를 도모한다'는 사명과 '지속가능한 사업 운영 및 사회 환원'이라는 기업 철학을 바탕으로 약 30년 전에 설립됐다"라며 "그뿐만 아니라, 자사는 장기적인 회사 발전을 도모하고, 기업 가치를 드높이는 데 있어 견고한 기업 지배구조가 핵심적인 역할을 수행한다고 생각한다"라고 설명했다.

제4회 중국국제수입박람회(China International Import Expo) 중에 열린 '녹색 저탄소 경제 변혁(Green and Low-carbon Economy Transformation)' 원탁회의에서, Tingyi Holding Corp. CEO실 부사장 Frank Wang은 "자사는 지속가능발전이 좋은 개발 방향이라고 믿으며, 자연을 푸르게 유지하는 것을 자사의 지속가능성 전략으로 채택했다"면서 "자사는 존경받는 기업이 되고자 계속 열심히 전진할 것"이라고 언급한 바 있다. 그는 Master Kong이 공급망 변혁에서 녹색 개발을 도모하고, 건강하고 영양가 높은 제품을 개발하며, 지속가능한 라이프스타일로 젊은 소비자층에 교육을 제공함으로써 에너지 절감과 탄소 감소를 위한 일련의 작업을 시행했다고 덧붙였다.

나아가, Master Kong은 중국에서 더 많은 사회적 책임을 이행하는 데 전념해왔다. Master Kong은 전국 26개 성과 299개 시에 있는 837개 병원에 코로나19 대응 물품을 기부하고, 수해 구호와 재난 후 재건을 지원하고자 홍수가 발생한 허난성 중부 지역에 120만 개가 넘는 수해 구호 물품을 공급했다.

Master Kong CEO Richard Chen은 2020 보아오 기업가 포럼(Boao Forum for Entrepreneurs)에서 열린 원탁회의에서 "자사는 국가적인 브랜드이자 상장 기업으로서, 자사의 지속가능한 개발 실적을 꾸준히 탐색하고 개선하며, 'Life+ Delicacy'가 주는 행복을 모든 이해관계자와 공유할 것"이라고 밝혔다.

홍콩 상장기업의 기업 지배구조와 ESG 개선을 장려하고자 2007년에 제정된 이 상은 매년 Chamber of Hong Kong Listed Companies와 홍콩침례대학(Hong Kong Baptist University) Centre for Corporate Governance and Financial Policy가 수여한다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/326019.html