SatSure, 사전 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 미화 500만 달러 유치

(벵갈루루, 인도 2022년 2월 7일 PRNewswire=연합뉴스) 우주 기술, 인공 지능(AI) 및 서비스로서의 소프트웨어(SaaS) 간의 교차 영역에서 사업을 영위하는 스타트업 SatSure[ https://www.satsure.co/ ]가 사전 시리즈 A 자금 조달 라운드에서 미화 500만 달러를 유치했다고 발표했다. 이번 자금 조달 라운드는 Baring Private Equity India Pvt. Ltd.가 주도하고, ADB Ventures(아시아개발은행 벤처 자회사)가 참여했다. 또한, Flowstate VC, Force Ventures, IndigoEdge Advisors, Toch.ai, Nishchay Goel 및 Saikiran Krishnamurthy 등의 투자사도 참여했다.

이번 자금 수익금은 SatSure가 동남아시아에서 자사의 사업 영역을 확장하고, 제품 개발 속도를 높이는 데 사용될 예정이다. 여기에는 자사의 독자적인 관측기기를 저지구 궤도에 발사하는 것도 포함된다. 2017년 인도 우주과학기술대학(Indian Institute of Space science and Technology, IIST)과 인도 우주연구기구(Indian Space Research Organisation, ISRO) 동문인 Prateep Basu와 Rashmit Singh Sukhmani가 Abhishek Raju와 함께 설립한 SatSure는 뱅킹, 금융 서비스 및 보험(Banking, Financial Services, and Insurance, BFSI) 부문에 의사결정 정보 솔루션을 제공하고자 위성 데이터, 원격 감지, 인공 지능 및 빅 데이터 분석을 이용한다. BFSI 부문에 대한 SatSure의 가치는 농업, 기반시설 및 기후 변화의 지속가능성 결합체에 있다.

ADB Ventures 투자 전문가 Jugnu Pati는 "대출 위험을 최소화하기 위해 위성 기술과 운영 데이터를 결합하는 SatSure의 강력한 분석 플랫폼은 시행 가능하고 시기적절한 통찰을 제공할 최상의 입지를 점했을 뿐만 아니라 독특하기까지 하다"라며, "SatSure의 독자적인 AI 기반 모델링은 금융 기관이 더 빠르게, 더 많은 양으로, 더 적은 보수적 조건으로 신용과 보험 정책을 발표할 수 있도록 지원하며, 소규모 자작농을 위한 자금 조달의 문을 열어주는 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "남아시아와 동남아시아에서 자사의 사업 영역을 확장 중인 SatSure와 손을 잡게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다"라고 덧붙였다.

빌 & 멜린다 게이트 재단에서 민간 부문 파트너십 부문의 담당 경력이 있는 Flowstate VC의 펀드 매니저 Anjani Bansal은 "SatSure의 제품군과 견고한 기술적 중추는 신흥 시장과 선진 시장 모두에 적합한 세계적인 용도를 갖고 있다"라며, "SatSure는 인상적인 고객 확보 실적과 더불어 우수한 시행 역량을 입증했다"고 강조했다. 이어 그는 "SatSure는 선두주자로 부상할 만한 좋은 입지를 구축했으며, 그 여정에서 SatSure의 파트너가 된 것을 기쁘게 생각한다"라고 말했다.

이번 자금 조달 라운드를 마친 SatSure는 벵갈루루(인도)에 본사를 두고 있으며, 뭄바이(인도), 장크트갈렌(스위스) 및 리버풀(영국)에 지역 사무소를 두고 있다. 현재 직원 수는 80명이며, 이번 분기 말까지 직원 수를 100명 이상으로 확대할 계획이다. Allied Market Research 데이터[ https://www.alliedmarketresearch.com/satellite-data-services-market-A06428 ]에 따르면, 세계 위성 데이터 서비스 시장은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 22.5%로 성장 중이며, 458.5억 달러 규모에 달할 것으로 전망하고 있다. 8개국에 걸쳐 34개 기업 고객을 보유한 SatSure는 이러한 시점에 성장을 거듭하고 있다.

SatSure 소개

SatSure는 세 가지 주요 의사결정 정보 제품을 제공한다.

a) SatSure Sparta: 개방적인 혁신 프리미엄(freemium) 모델로서 농업과 기후 관련 통찰을 제공하는 플랫폼

b) SatSure SAGE: 농업 금융 서비스를 위한 라이프 사이클 위험 모니터링 및 사업 정보 플랫폼

c) SatSure SKIES: 고해상도 위성 이미지 기반 기반시설 변화 감지 플랫폼

