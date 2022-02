CGTN "2022 춘절 갈라 - 호랑이의 해를 위한 시각적 축제"

(베이징 2022년 2월 7일 PRNewswire) 전 세계 중국인들이 춘절이라는 음력 새해 첫날을 기념하는 가운데, China Media Group (CMG)이 월요일 저녁 2022 춘절 갈라를 개최했다.

 

춘절 갈라는 가족이 함께 모이는 가장 중요한 중국 축제다. 5시간 동안 계속되는 화려한 TV 오락물인 춘절 갈라는 1983년에 처음 방송된 이래, 춘절의 상징적인 행사가 됐다.

올해 춘절 갈라에서는 호랑이의 해를 맞아 수백만 명의 중국 가정을 즐겁게 할 여러 공연을 선보였다. 호랑이는 중국 전통문화에서 용기, 활력 및 힘을 상징한다.

춘절 갈라 공연은 중국공산당(CPC) 창당 100주년, 농촌 부흥, 생태 문명, 2022 베이징 동계올림픽, 중국의 항공우주 분야 성과 및 주요 고고학적 발견을 중심으로 하는 다양한 주제를 선보였다.

가장 눈길을 사로잡은 공연 중 하나는 'Journey on a Painted Landscape'라는 시적 춤이었다. 이 춤은 송나라(960~1279) 시대의 화가 왕시멍이 그린 900년 역사의 중국 걸작 '천리강산도(A Panorama of Rivers and Mountains)'에서 영감을 받은 것이다. 분위기 있는 장면 설계와 더불어, 이 우아한 춤은 중국의 전통 미술과 문화적 매력을 선보였다.

베이징 동계올림픽을 맞이해, 춘절 갈라에서는 올림픽의 요소도 부각시켰다. 베이징 동계올림픽 마스코트 Bing Dwen Dwen과 Shuey Rhon Rhon이 고전적인 스케이팅 왈츠곡에 따라 웅장한 경기장을 탐색했다.

한편, 첨단 기술로 인해 시청각 경험의 수준은 한 차원 향상됐다. 거대한 720도 곡선 LED 스크린이 설치돼 무대와 강당을 연결하며, 확장성이 높은 3차원 공간을 구축했다. 더욱 몰입감 높은 시청 경험을 선사하고자 확장 현실(XR), 증강 현실(AR), 홀로그램 스캐닝 및 8K 육안 3D 렌더링 기술을 채택했다. 또한, 올해 춘절 갈라에서는 증가하는 모바일 기기 시청자의 시청 습관에 맞춰 사상 처음으로 생방송에서 수직 시청 모드를 옵션으로 제공했다.

올해 춘절 갈라는 여러 TV 채널, 라디오 방송국 및 신형 매체 플랫폼에서 방영됐다. CMG에 따르면, 170개 이상의 국가와 지역에서 약 600개 해외 매체가 올해 춘절 갈라를 생방송으로 방영하고 보도했다고 한다.



