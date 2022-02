Hyperion, 새로운 수소 연료 전지 연구 개발 및 제조 센터 발표

녹색 수소 회사, 남부 캘리포니아에서 콜럼버스로 본사 이전

오하이오주 콜럼버스, 2022년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 녹색 수소 기술 기업 Hyperion Companies, Inc.는 오늘 남부 캘리포니아에서 오하이오주 콜럼버스 서부에 있는 263,000 제곱 미터 규모의 시설로 본사를 이전한다고 발표했다. 이 시설에는 생산 공장 외에 연구 개발 센터도 들어서게 될 것이다.

Hyperion Announces New Hydrogen Fuel Cell Research & Development And Manufacturing Center. Credit: Serif Creative and Matt Reese.