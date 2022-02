모바일 마케팅 애널리틱스 플랫폼 Adjust, 신임 CEO 선임

Adjust의 글로벌 성장을 위한 새로운 챕터를 이끌 CEO로 사이먼 뒤사르(Simon Dussart) 임명

샌프란시스코, 2022년 2월 1일 /PRNewswire/ -- 모바일 마케팅 애널리틱스 플랫폼인 Adjust 는 사이먼 뒤사르(Simon Bobby Dussart)가 오늘부로 신임 CEO로 임명 되었음을 발표했다. Adjust의 공동 설립자이자 전 CEO인 폴 뮬러(Paul H. Müller)는 자문 위원으로서 역할을 이어갈 예정이다.

Adjust has appointed veteran Simon "Bobby" Dussart as CEO of the mobile marketing analytics platform. Adjust has grown its customer base by over 30% in the past year, positioning the company well for continued accelerated growth under Dussart’s leadership. Dussart joined Adjust in 2014, and has played an instrumental role in Adjust’s transition from being a standalone mobile measurement partner (MMP) to the platform that powers marketers’ decision-making.