AACSB, 2022년 영향력 있는 리더 클래스 발표

7회 연례 영향력 있는 리더 이니셔티브, 다양성 및 포용성 부문에 27명의 챔피언 표창

플로리다주, 탬파, 2022년 2월 1일 /PRNewswire/ -- 세계에서 가장 큰 비즈니스 교육 연합인 AACSB International(AACSB)은 오늘 다양성 및 포용성 챔피언으로서 역할을 수행하는 27명의 경영대학원 졸업생 그룹으로 구성된 2022년 영향력 있는 리더 클래스를 발표했다.

Some of the 2022 Influential Leaders.