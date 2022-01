2022년 세계 소외열대질환의날 기념

-- 소외열대질환 근절을 위한 인식 제고를 위해, 세계 100개의 랜드마크에서 불빛 밝혀

(아부다비, 아랍에미리트 2022년 2월 1일 PRNewswire=연합뉴스) 2022년 1월 30일, 제3회 세계 소외열대질환의 날(World NTD Day)을 기념하기 위해 32개국 100개 랜드마크에서 함께 불빛을 밝혔다. 올해는 퍼스의 종탑(The Bell Tower), 도쿄 타워, 만리장성, 뉴델리역(New Delhi Railway Station), 아부다비의 셰이크 자이드 다리(Sheikh Zayed Bridge), 2020 두바이엑스포, Kenyatta International Convention Centre(KICC), 로마 콜로세움, 제네바 제토 분수, 나이아가라 폭포, CN 타워, 지미 카터 대통령 도서관 및 브라질 예수상(Christ the Redeemer) 등이 함께했다.

이번에는 특히 방글라데시, 브라질, 부룬디, 콩고민주공화국, 에티오피아, 가나, 인도, 케냐, 라이베리아, 멕시코, 니제르, 나이지리아, 필리핀, 르완다, 남수단, 수단 등, 풍토성 국가의 주목할 만한 랜드마크에 초점을 맞췄다. 100개의 랜드마크에서 불빛을 밝히는 운동은 소외열대성질환(Neglected Tropical Diseases, NTD)에 대한 인식을 제고하기 위해 2019년 아부다비에서 처음으로 시작된 것이다. 세계 소외열대질환의 날은 2030년까지 100개 풍토성 국가에서 적어도 하나의 NTD를 근절하겠다는 세계보건기구(WHO)의 목표를 지지한다.



Expo 2020 Dubai Al Wasl Plaza - Credit_Chris Pike



Rome Colosseum - Credit_Alessio Rubicondi



Canada Niagara Falls - Credit_Lucas Claxton - GiantShoeCreative



Philippines SM MALL OF ASIA GLOBE_Credit - Erwin Barleta



Great Wall of China, Simatai - Credit_WTown



UAE Emirates Palace - Credit_Jonathan Gibbons



The Helmsley Building in New York



Rwanda Kigali Convention Centre - Credit_Andre Rugema



UNESCO World Heritage Kinderdijk Mills - Credit_Sylvia



Kenya Kenyatta International Convention Centre - Credit_Lameck Ododo



Canada CN Tower - Credit_Jonathan Gazze



Christ the Redeemer in Brazil - Credit_Roberto Antunes



Leaning Tower of Pisa - Credit_Vanessa Salvati



New Delhi Railway Station in India



Tokyo Tower - Credit_Yoshiaki Miura

세계 소외열대질환의 날은 전 세계 보건 공동체에 활력을 불어넣고, NTD 근절을 위한 시급한 노력에 대중의 참여를 도모하고자 하는 전 세계적인 운동이다. 올해 Uniting to Combat NTDs는 세계 소외열대질환의 날을 기념해 NTD 키갈리 선언(Kigali Declaration on NTDs)을 지원하는 정치적 및 재정적 약속을 확보하기 위해 100% 헌신(100% Committed) 운동을 시작했다.

Uniting to Combat NTDs 전무이사 Thoko Pooley는 "NTD 런던 선언(London Declaration on NTDs)의 성공을 기반으로, 또한 변화하는 전 세계 지표를 인식하면서, 오늘 우리는 2022년 세계 소외열대질환의 날을 행동의 촉매제로 삼고자 한다"라며, "이에 소외열대질환에 대한 더 많은 자원을 확보하고, 결정적으로는 새로운 NTD 키갈리 선언을 지지하고 그 참가국의 영향을 받는 국가에서, NTD 프로그램의 정치적 리더십과 소유권을 촉진하기 위한 세계적인 운동인 100% 헌신 캠페인을 시작하게 된 것"이라고 말했다.

UAE는 여러 WHO 회원국과 함께 세계 소외열대질환의 날을 공식적으로 인정받기 위해 외교적으로 노력했으며, WHO는 2021년 5월에 세계 소외열대질환의 날을 공식적으로 인정했다. 아부다비 왕세자실(Crown Prince Court of Abu Dhabi)은 Reaching Last Mile(RLM)계획을 통해 계속해서 파트너십을 구축하고, 세계 소외열대질환의 날을 지원하는 데 주도적인 역할을 수행하고 있다. RLM은 Sheikh Mohamed bin Zayed 아부다비 왕세자의 개인적인 헌신에 의해 추진되는 전 세계 보건 프로그램이며, 질병 퇴치를 향한 진전을 가속화하는 데 초점을 맞추고 있다.

아부다비 왕세자실의 고위 간부인 Nassar Al Mubarak은 "세계 소외열대질환의 날은 인식을 행동으로 옮기는 중요한 촉매제"라며, "대중이 이러한 질병에 대해 더 많이 아는 것도 중요하지만, 기부자, 풍토성 국가 및 기타 이해관계자가 영향을 받는 국가에서 NTD의 근절을 위해 협력하는 것도 중요한 것"이라고 설명했다. 이어 그는 "지난 수십 년간 NTD 근절에 큰 진전이 있었지만, 여전히 세계에서 가장 취약한 지역사회에서 다섯 명 중 한 명은 이런 예방과 치료가 가능한 질병의 영향을 받고 있다"고 강조했다. 또한, 그는 "세계 소외열대질환의 날을 통해 '100% 헌신'이라는 새로운 캠페인과 '불빛'과 같은 노력으로 이러한 질병에 대한 인식을 제고하는 플랫폼이 구축된 된 것을 기쁘게 생각한다"라며, "이 운동이 계속해서 견인차 역할을 하고, 새로운 파트너십과 NTD의 영원한 근절을 위해 필요한 헌신을 촉진하길 바란다"라고 말했다.

NTD는 예방과 치료가 가능한 전염병이다. 그러나 10억 명의 어린이를 비롯해 전 세계적으로 17억여 명의 사람들이 아직도 영향을 받고 있다. 상상 못 할 고통을 유발하며, 심신을 약화시키고, 몸을 흉하게 만들며, 치명적일 수 있는 20여 종의 질병이 있다. NTD는 빈곤의 악순환을 유발하며, 이로 인해 개발도상국에 매년 수십억 달러의 부담이 발생한다.

https://worldntdday.org/