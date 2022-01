CGTN "CMG 포럼, 2022 베이징 동계올림픽의 성공 기원"

(베이징 2022년 1월 31일 PRNewswire=연합뉴스) 전 세계 20여 개국에서 30여 명의 의원이 2022 베이징 동계올림픽에 대한 희망과 함께 올림픽 정치화에 대한 반대 목소리를 냈다.



A special program of CGTN dedicated to Beijing 2022. /CMG

이들은 지난 토요일에 방영된 CGTN 2022 베이징 특집 프로그램에서 의견을 전했다.

이 프로그램은 "동계올림픽의 아름다움: 인간 정신의 기념(The Beauty of the Winter Olympics: A Celebration of the Human Spirit)"이라는 주제로, China Media Group(CMG) 포럼의 일부로 진행됐다.

의원들은 코로나19 팬데믹으로 인한 어려움에도 불구하고, '단순하고 안전하며 훌륭한 동계올림픽'을 개최하려는 중국의 노력을 높이 평가하며, 올림픽의 성공을 기원했다.

Shen Haixiong CMG 사장은 프로그램에 참여한 의원들을 환영하면서, "'평화로운 발전과 공유된 운명'은 인류를 위한 미래를 공유하는 공동체를 구축하기 위한 핵심 요소"라며, "이는 시진핑 중국 국가주석이 제시한 비전이자 올림픽 운동의 이상이기도 하다"고 말했다.

이어 그는 "베이징 동계올림픽은 평화와 우수성에 대한 인류의 열망을 구현하는 것"이라며 "우리가 '함께하는 것'이 그 어느 때보다 중요하다"라고 강조했다.

Gong Taparanci 전 태국 부총리는 "이번 올림픽은 크게 성공할 것"이라고 신뢰를 보이며, "태국에는 눈과 얼음이 많지 않지만, 동계올림픽에 참가하기 위해 대표단을 파견하기로 했다"고 말했다.

중국인민정치협상회의(Chinese People's Political Consultative Conference, CPPCC) 전국위원회 위원이자 2022 베이징 동계올림픽 및 패럴림픽 대회 조직위원회 스포츠부 차장인 Wang Yanxia는 "동계 스포츠에 대한 중국인의 애정, 정부 지원, 그리고 여러 국가에서 온 전문가와 기술자의 도움으로, 대회를 순조롭게 준비하고 있다"고 말했다.

러시아 하원의원 Filatova Irina Anatolyevna는 중국과 러시아는 우호적인 이웃이며, 스포츠를 통해 상호신뢰의 중요성이 입증됐다고 전했다.

몽골 국회의원 Sainkhuu Ganbaatar는 올림픽이 코로나19나 정치적인 문제로 인해 방해를 받아서는 안 된다고 강조했다. 그는 대회 주최측이 '거의 불가능한 상황'에서도 질서 있게 대회를 준비하고 있어, 세계가 이를 존중하고 지지하게 됐다고 언급했다.

파키스탄 상원 국방위원장 Mushahid Hussain Sayed는 "파키스탄과 다른 아시아 국가가 대결과 분열을 조장하려는 모든 형태나 시도를 통한 베이징 2022의 보이콧 행동에 단호히 반대한다"라며, "올림픽 정신은 우정과 협력이 필요한 것"이라고 강조했다.

독일, 이탈리아, 캐나다, 터키, 브라질, 스페인, 뉴질랜드, 일본, 남아프리카공화국 등의 의원들도 올림픽에 대한 희망을 비췄다.

베이징 동계올림픽은 2월 4~20일, 동계 패럴림픽은 3월 4~13일에 개최된다.

https://news.cgtn.com/news/2022-01-29/Lawmakers-from-over-20-countries-wish-Beijing-2022-success-17deP4lCmhG/index.html