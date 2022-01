Fondazione RIC의 TRANSFORM II 무작위 대조 시험 개시

-- 오래 기다려온, 많이 필요한 연구

밀라노, 이탈리아, 2022년 1월 31일 /PRNewswire/ -- 심혈관 연구에 집중하는 밀라노의 FONDAZIONE Ricerca e Innovazione Cardiovascolare가 TRANSFORM II 무작위 대조시험(Sirolimus-coated Balloon Versus Drug-eluting Stent in Native Coronary Vessels)의 첫 환자를 등록하면서, 자가 관상혈관 치료(Native Coronary Vessel Treatment) 분야의 중요한 시험에 시동을 걸었다고 발표했다.

TRANSFORM II RCT - index patient enrollment at Sandro Pertini Hospital, Rome, by the team of Dr. Alessandro Sciahbasi