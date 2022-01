Zoomlion, 최초의 협력 및 지능형 로봇 굴착기 출시

-- 인간-기계 상호작용 기술 주도

(창사, 중국 2022년 1월 28일 PRNewswire=연합뉴스) 굴지의 고급 장비 제조업체 Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.("Zoomlion", 1157.HK)가 이달 7일에 열린 제6회 과학기술혁신회의(Science and Technology Innovation Conference)에서 최초의 협력 및 지능형 로봇 굴착기를 출시했다.



Zoomlion's collaborative intelligent robotic excavator is equipped with a bionic control mode for complex tasks.