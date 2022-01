춘절에 맞춰 카훗!(Kahoot!)이 중국어 간체 및 번체로 제공되어 보다 즐거운 학습 경험을 제공할 것이다

중국어 간체 및 번체의 추가로 카훗!은 이제 13개 언어로 제공되며, 10억이 넘는 전 세계 중국어 사용자들이 자신의 언어로 보다 쉽게 강력한 학습 및 참여 플랫폼을 이용할 수 있게 되었다.

노르웨이 오슬로, 2022년 1월 28일 /PRNewswire/ -- 글로벌 학습 플랫폼 기업 카훗!(Kahoot!)은 오늘 웹 플랫폼과 iOS 및 안드로이드용 모바일 앱 카훗!에서 중국어 간체 및 번체를 지원한다고 발표했다.

