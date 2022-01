미국 투자 챔피언십에서 두 번째로 우승한 주식 트레이더, 기록을 경신하다

로스앤젤레스, 2022년 1월 25일 /PRNewswire/ --미국 투자 챔피언십(United States Investing Championship)은 338명의 국제 트레이더를 비롯한 2021년 대회의 우승자를 발표했다. +334.8%의 연간 수익으로 1,000,000달러 이상의 주식 부문에서 우승한 트레이더는 마크 미네르비니(Mark Minervini)였다. 대회 코디네이터인 놈 자다(Norm Zada)는 이네르비니의 성과를 보고 '기록을 갈아치웠다'고 말했다. 이전 기록은 +119.1%로, 2020년 조지 트카주크(George Tkaczuk)가 세웠다. 또한 미네르비니는 1997년 미국 투자 챔피언십에서 155%의 연간 수익으로 처음 1위를 했다.

8학년까지 마치고 몇천 달러로 시작한 미네르비니는 30대 초반에 자수성가한 백만장자가 되었고, 소로스 매니지먼트(Soros Management) 트레이더를 비롯하여 월스트리트의 메가 타이탄급 기업의 고문으로 활동했다. 그는 1990년대의 뛰어난 성과와 엄격한 위험 관리에 대한 성공이 유명한 작가인 잭 슈웨거(Jack Schwager)에 의해 대중화되면서 월스트리트에서 트레이딩 스타로 부상했다. 인기 있는 그의 책인 주식 시장의 마법사들: 미국 최고의 증권 트레이더들과의 인터뷰(Stock Market Wizards: Interviews with America's Top Stock Traders)에서 슈웨거는 "미네르비니는 시장 선점 시스템을 설계하기 위해 노력하는 대부분의 박사들을 훨씬 능가합니다."라고 저술했다. 그 이후로 미네르비니는 미국에서 가장 성공적인 주식 사업가이자 주식 투자자들 사이에서 거래의 전설로 여겨졌다.

미네르비니는 주식 시장 마법사처럼 거래하고 챔피언처럼 생각하고 거래하며 승리하는 마음가짐의 비결(Trade Like a Stock Market Wizard, Think & Trade Like a Champion and Mindset Secrets for Winning)을 저술한 베스트셀러 작가이다. 그는 또한 미네르비니 프라이빗 액세스(Minervini Private Access)의 창립자이며 전 세계에서 가장 포괄적이고 상업적으로 성공한 주식 거래 세미나 중 하나로 간주되며 인기 있는 마스터 트레이더 프로그램 슈퍼퍼포먼스 워크숍(Master Trader Program Superperformance Workshop)의 설립자이다.

마크 미네르비니에 대해서는 트위터(https://twitter.com/markminervini)에서 팔로우하거나 www.minervini.com에서 자세히 알 수 있다.

미국 투자 챔피언십은 실질적인 자금을 검증하는 대회이다. 이 대회는 1983년 처음 시작되었다. 수년에 걸쳐 투자 시합에 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones), 루이스 베이컨(Louis Bacon), 닥터 에드워드 O. 소프(Edward O. Thorpe), 마크 스트롬(Mark Strome), 마크 미네르비니(Mark Minervini), 데이비드 라이언(David Ryan), 더그 카스(Doug Kass), 쉰 카수프(Sheen Kassouf), 마티 슈와츠(Marty Schwartz), 프랭키 조(Frankie Joe), 톰 바소(Tom Basso), 체드 모세스(Cedd Moses), 길 블레이크(Gil Blake), 로버트 프레츠 주니어(Robert Prechter, Jr.), 브루노 컴바이어(Bruno Combier)와 같은 전설적인 트레이더들이 참여했다. 2021 최종 순위는 웹사이트(financial-competentions.com)에서 확인할 수 있다.