AFS, 프로그램을 확장하여 전 세계 5,000명의 청소년 혁신가 육성 촉진

뉴욕, 2022년 1월 25일 /PRNewswire/ -- AFS는 bp의 자금 지원을 받는 새로운 AFS 글로벌 STEM 체인지메이커 이니셔티브(AFS Global STEM Changemakers Initiative)를 발표했다. 이번 새로운 이니셔티브는 STEM, 글로벌 역량 및 지속 가능성 중심의 문화 교류 프로그램을 통해 전 세계 5,000명의 청소년들에게 몰입형 학습 경험을 제공하는 것을 목표로 한다. 이번 이니셔티브는 향후 5년(2022년~2026년) 동안 계속될 예정이며 글로벌 통합 에너지 기업인 bp의 자금 지원을 받아 국제 교육 비영리단체인 AFS 인터컬처럴 프로그램스(AFS Intercultural Programs)에서 운영한다.

The new AFS Global STEM Changemakers Initiative to provide 5,000 scholarships for sustainability-focused intercultural exchanges