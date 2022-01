Zoomlion, 현장 엔지니어링 자격 프로그램 도입

-- 2022년 세계 교육의 날 맞아, 인더스트리 4.0에 대비한 미래형 인재 양성 추구

(창사, 중국 2022년 1월 25일 PRNewswire=연합뉴스) Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd.("Zoomlion"; 1157.HK)가 "Changing Course, Transforming Education"이라는 주제로 열리는 올해 세계 교육의 날(International Day of Education)을 기념하고자 현장 엔지니어링 자격 프로그램(Onsite Engineering Certificate Program, OECP)을 도입하기 위한 단계를 밟고 있다. 이를 위해 Zoomlion은 다양한 교육 기관과 손을 잡고, 인더스트리 4.0 시대의 변화와 도전을 수용할 준비가 된 건설장비 업계의 인재를 양성할 계획이다.

Zoomlion은 2003년부터 후난성 내 여러 전문대학과 긴밀하게 협력하고 있다. 현재 Zoomlion의 현장 직원 중 40% 이상이 전문대학 졸업생이다.

2022년 세계 교육의 날 주제와 관련해, Zoomlion은 모두의 교육 기본권을 실현하고, 더욱 지속가능하고 포용적인 미래를 만드는 데 일조할 중요한 변혁을 도모하고 있다.

이 프로그램에서 Zoomlion은 "Zoomlion Class"를 마련했다. Zoomlion Class는 선임 기술자를 초빙해 교육 및 가이드를 제공하며, 더 일찍, 그리고 더 빠르게 실질적인 업무 경험을 체험할 수 있는 다양하고 평등한 교육 기회를 제공한다. OECP 인기 프로젝트 중 일부에는 빠르게 변화하는 인더스트리 4.0 발전에 대응하고자 2020년부터 10개 대학에서 신규 도제 프로그램과 전문 기술 개선 훈련, 산업용 로봇에 관한 확장 교육과정, CNC 기계가공 및 지능형 제조 등이 있다.

Zoomlion 인적자원관리센터(Human Resources Management Center) 소장 Li Xiaohong은 "산업과 교육의 융합은 점점 통합되고 있으며, 산업 업그레이드와 변혁은 산업 노동자에게 변화를 안겨주고 있다"라며 "자사의 신규 프로젝트는 인더스트리 4.0을 위한 인재를 양성하고자 끊임없이 노력하며, 미래의 지능 개발 경향에 대응하고자 교육용 로봇과 가상 통합 용접 시뮬레이션 훈련 시스템 등을 추가하고 있다"고 설명했다.

Zoomlion은 교육을 최우선순위로 삼고, 강력한 인재 풀을 바탕으로 산업 변혁을 추진했다. 현재 건설 중인 Zoomlion 스마트 산업도시(Zoomlion Smart Industrial City)는 8개의 세계 주도적인 '타워형 공장'과 300개가 넘는 지능형 생산라인을 배치하고 있다. 인재 프로그램 수료생은 Zoomlion의 지능형 제조 개발을 더욱 발전시킬 주된 원동력이 될 것으로 기대된다.

Zoomlion은 건설장비 산업을 위한 인재를 꾸준히 발전시키는 가운데, 교육생, 기업, 학교 및 업계를 포함해 모든 참가자를 위한 상호 혜택도 달성했다. 2021년 12월, Sina Finance가 발표한 제1회 'China ESG Top 500'에서 Zoomlion은 기업의 사회적 책임감에 대한 기여를 인정받아 장비 제조사 중 가장 높은 순위를 기록했다.