세계적인 FINTECH BANK 출범

(라부안, 말레이시아 2022년 1월 24일 PRNewswire=연합뉴스) 라부안 금융위원회(Labuan Financial Services Authority, LFSA)으로부터 허가를 받은 라부안의 상업은행 FINTECH BANK LTD (FBL)가 빠르게 확장하는 대규모 국제 고객들에게 서비스를 제공하기 시작했다. FBL은 아시아 원활한 사업 및 핀테크 산업 친화적인 최초의 상업은행이 될 전망이다.

FINTECH BANK는 고객사의 소비자 수요를 충족하기 위해 다양한 글로벌 뱅킹 솔루션을 항시(24/7) 제공한다. 은행 서비스에 세계 제1의 뱅킹 시스템인 Temenos를 도입한 FBL은 고객이 효율적이고 안전하게 온라인에서 개인 계좌나 사업용 계좌를 개설할 수 있도록 지원한다. FBL은 AML/KYC/CFT 프로토콜을 완전하게 준수하는 인증된 얼굴 인식 기술로 인해, 프라이버시를 철저히 보장하면서 불과 5분 만에 신규 은행 계좌 신청을 승인할 수 있다. 이 과정은 100% 디지털 온보딩 체험인 만큼, 실제 은행 지점을 방문할 필요도 전혀 없다.

모든 기업과 개인은 관할권에 상관없이 은행 계좌를 개설할 수 있으며, 은행 솔루션을 이용함으로써 전 세계적으로 더욱 간단하게 거래할 수 있다. 또한, 이 계좌는 월 유지비와 최소 잔고를 요구하지 않으며, 빠른 송금을 지원한다.

FINTECH BANK는 효율적인 온라인 온보딩 외에 전 세계 기관, 기업, 투자자 및 소매 사용자를 위한 청산과 결제 솔루션을 제공함으로써, 디지털 자산과 핀테크 산업을 명목 화폐와 연결한다. 이를 통해, 모든 디지털 자산 거래에 단순성과 효율성을 부여하는 것을 목표로 한다.

FINTECH BANK는 Ho Wah Genting Investment Bank (Labuan) P.L.C와 Hamilton Reserve Bank(150개국에서 10개 통화로 서비스를 제공하는 완전 규제 국제 은행)가 더욱 광범위한 역량으로 핀테크 산업 수요를 해소하고자 설립한 전략적 파트너십이다. 이를 위해 최상의 뱅킹 경험을 고객에게 선사하고자 최상의 규제 준수 프로그램을 따르고 있다.

FINTECH BANK는 2021년 4월에 LFSA로부터 허가를 받은 신규 상업은행으로 영업을 시작했다. FINTECH BANK의 본사는 말레이시아 라부안 연방 영토에서 가장 큰 통합 상업 랜드마크인 Financial Park Labuan에 위치한다. FINTECH BANK는 2021년 7월 15일에 LFSA로부터 허가를 받고, 즉시 세계적으로 온라인 고객 온보딩을 시작했다. LFSA는 라부안 국제사업금융센터(Labuan International Business and Financial Centre, IBFC)를 규제하는 기관이다. IBFC에 들어선 FINTECH BANK는 아시아태평양 지역의 중심이라는 전략적 위치에 있다. LFSA의 규제를 받는 라부안 IBFC에는 16,000개가 넘는 등록 기업과 지역에서 사업하는 800개가 넘는 허가 기업이 입주해 있다. 이곳은 아시아 및 세계 경제와 연결하고자 하는 기업에 완벽한 금융 기회를 제공한다.

FINTECH BANK 이사 Gavin Lim은 "당행은 전 세계 고객 및 기업과 협력할 수 있는 흥미진진한 단계로 접어들고 있다"라며 "당행은 육지 및 연안 기업을 위한 뱅킹 솔루션을 제공하고, 전 세계적으로 간단하고 효율적이며 안전한 거래를 도모할 계획"이라고 말했다. 이어 그는 "향후 12개월 이내에 당행의 금융 서비스를 신뢰하는 온라인 고객을 100만 명 확보하고자 하는 목표를 세웠다"면서 "당행이 성장함에 따라, 영업을 확대하고, 고객을 위해 더 나은 상품과 서비스를 지속해서 제공할 예정"이라고 설명했다.

FINTECH BANK LTD에 관한 추가 정보는 웹사이트 https://www.fibank.com을 참조한다.

FINTECH BANK LTD. (면허 번호: 210137B)

Bank licensed under Labuan Financial Services & Securities Act 2010

라부안 사무소

Level 4 (J), Main Office Tower, Financial Park Complex Labuan, Jalan Merdeka,

87000, Federal Territory of Labuan, Malaysia.

전화: +6087 430 461

쿠알라룸푸르 사무소

2nd Floor, Wisma Ho Wah Genting

35, Jalan Maharajalela,

50150 Kuala Lumpur, Malaysia.

전화: +603 2702 8133

소셜 미디어:

페이스북[https://fb.me/FINTECHBANKLTD ]

링크트인[https://www.linkedin.com/company/fintech-bank-limited/ ]

