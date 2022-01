JOHNNIE WALKER BLUE LABEL로 음력 새해 기념

런던, 2022년 1월 21일 /PRNewswire/ -- 21일, 세계 제1의 스카치위스키 Johnnie Walker가 독점 한정판 Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year를 출시했다. 중국 화가 Shan Jiang이 만든 멋진 2022년 한정판 디자인은 호랑이의 해를 기념한다.

Johnnie Walker has just released the new Johnnie Walker Blue Label Lunar New Year Limited Edition Design, with stunningly intricate illustrations.