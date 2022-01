Yutong Bus, 꾸준한 성장세 보여

-- 2021년 순수익은 미화 787만 달러에서 2천361만 달러로 상승하며, 전년 대비 10~30%의 증가율을 기록할 전망

(정저우, 중국 2022년 1월 21일 PRNewswire=연합뉴스) 세계 선도적인 상용차 제조업체 Yutong Bus Co., Ltd.("Yutong", SHA: 600066)가 매출 증가율 0.17%라는 2021년 자체 목표를 달성하면서, 중국 버스 시장의 흐름에 역행하는 모습을 보였다. Yutong은 작년 한 해 42,065대의 버스를 생산했는데, 이는 전년 대비 0.2% 증가한 수치다. 한편, 버스 판매량은 전년 대비 0.17% 증가한 41,828대를 기록했다. 2021년 순수익은 전년 미화 787만 달러에서 2천361만 달러로 상승할 전망이다.



McGill’s and Pelican partner with Yutong to offer zero-emission shuttle service starting from day one of COP26 in Glasgow.