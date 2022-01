인기 있는 M&M's® 브랜드, 모두가 소속감을 느끼는 세계를 만들겠다는 글로벌 약속 발표

마즈의 대표적인 브랜드인 M&M's가 2025년까지 1천만 명이 사람들이 소속감을 높일 수 있도록 글로벌 플랫폼을 런칭하여 서로 소통하고 함께할 수 있도록 할 것이다

뉴저지주, 뉴어크, 2022년 1월 21일 /PRNewswire/ -- 마즈(Mars, Incorporated)의 브랜드 중 하나인 M&M's®가 모두가 소속감을 느끼는 포용적인 사회를 위한 세상을 만들겠다는 글로벌 약속을 발표했다. 이 상징적인 초콜릿 브랜드의 발표는 80년 넘는 기간 동안 한입 크기의 초콜릿과 풍미로 사람들을 한데 모아온 역사를 기반으로 하며 모든 사람을 포용하기 위해 즐거움의 힘을 사용하여 2025년까지 전 세계적으로 1천만 명의 사람들이 소속감을 높이는 것을 목표로 진화된 M&M's 브랜드 전략의 일환으로 진행되었다.



M&M’S has evolved its beloved characters’ personalities and backstories to be more representative of today’s society and created a fresh, modern take on their looks to underscore the importance of self-expression and power of community.

마즈 리글리(Mars Wrigley)의 최고 성장 책임자인 캐스린 슬레이트(Cathryn Sleight)는 "M&M's 는 오랫동안 모든 사람을 위한 다채로운 즐거움을 창출하기 위해 노력해왔습니다. 이러한 목표는 모든 사람은 행복의 순간을 즐길 권리가 있고 즐거움은 사람들이 소속감을 느낄 수 있는 가장 강력한 방법이라는 브랜드의 신념에 대한 노력을 구체화합니다."라고 말했다. 이어 "전 세계에서 가장 상징적인 초콜릿 브랜드 중 하나로서, 전 세계적으로 소속감을 높여 더 많은 즐거운 순간을 느낄 수 있는 세상을 만드는 데 헌신하는 브랜드는 M&M's밖에 없습니다."라고 덧붙였다.

연구1에 따르면 소속되고자 하는 욕구는 사랑받고자 하는 욕구만큼 강하며 이러한 욕구는 문화, 인종, 민족, 지역 또는 장소와 상관없이 모든 사람들이 공통적으로 느낀다는 것을 보여준다. M&M's는 이러한 통찰력을 활용하여 당사의 사명에 대한 브랜드의 영향력을 추적하기 위해 M&M's 기금(M&M's FUNd)을 마련했다. 이 기금을 통해 예술 및 엔터테인먼트 공간에 자원, 멘토링, 기회 및 재정 지원을 제공하여 모두가 소속감을 느끼는 환경을 접할 수 있도록 지원할 예정이다.

또한 올해 상징적인 M&M's 브랜드의 팬들은 브랜드 진화의 일환으로 다음과 같은 새로운 약속을 반영한 브랜드의 외관과 느낌의 변화를 보게 될 것이다.

스토리텔링을 통해 자기 표현의 중요성과 공동체의 힘을 강조하기 위해 사랑받는 캐릭터의 외모와 미묘한 성격을 신선하고 현대적으로 재해석

모두 함께하면 즐거움은 커진다는 것을 증명하기 위해 모든 접점에서 브랜드의 상징적인 컬러 팔레트를 더욱 강조하고 M&M's 렌틸콩의 다양한 모양과 크기 사용

사람들을 하나로 모으려는 브랜드의 목표를 보여주기 위해 두 개의 M을 연결하는 역할을 하는 M&M 로고의 독특한 요소인 앰퍼샌드(&, 앤드 기호)를 추가적으로 강조

브랜드 시그니처의 위트와 유머를 유지하면서 보다 포용적이고 따뜻하며 통일된 어조로 새롭게 업데이트

마즈 리글리의 글로벌 마케팅 부사장인 제인 황(Jane Hwang)은 "전 세계에서 팬들이 M&M's를 만나는 접점에서 보게 될 당사의 새로운 M&M's 브랜드의 외관과 느낌을 선보이게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했다. 이어 "신제품 혁신부터 브랜드 캠페인, 진화된 캐릭터 및 체험형 소매점에 이르기까지, 당사는 모두 함께하면 즐거움은 커진다는 것을 증명하기 위해 당사에서 하는 모든 일에 컬러풀한 시각적인 요소, 포용적인 메시지 및 당사의 목표를 통합할 것입니다. 실제로 이러한 목표는 베를린의 새로운 M&M's 매장에서 완전히 공개되었으며, 모든 사람들을 초대하는 간판의 다양한 언어, 다양한 문화와 배경, 세대를 포용하는 다양한 임직원 기반을 특징으로 합니다."라고 덧붙였다.

M&M's의 새로운 글로벌 약속은 포용적인 사회를 위한 세계를 만들기 위해 마즈에서 진행되고 있는 많은 프로젝트 중 하나이다. 이러한 프로젝트에는 성별 균형 리더십 팀에 대한 약속, 광고에 대한 독립적인 연례 다양성 감사(Geena Davis Institute on Gender in the Media에서 실행) 및 유엔여성기구의 일부인 탈선입견 동맹(Unstereotype Alliance)의 부의장으로서의 역할 수행 등이 포함된다.

M&M's의 새로운 브랜드 목표에 대한 자세한 정보와 이러한 목표가 실현되는 모습을 보려면 팬들은 페이스북, 인스타그램, 트위터를 방문하고 #ForAllFunkind를 통해 팔로우하거나 MMS.com에 방문하여 확인할 수 있다.

마즈 소개

1세기 이상 동안 마즈(Mars, Incorporated)는 우리가 내일 원하는 세상은 오늘 우리가 비즈니스를 수행하는 방식에서 시작된다는 믿음을 가지고 사업을 수행해 왔습니다. 이러한 생각은 항상 세계적인 가족 소유 기업인 당사의 중심에 자리 잡고 있습니다. 오늘날, 마즈는 주변에 긍정적인 영향을 미치려는 당사의 의지를 확인하는 방식으로 변화, 혁신, 진화하고 있습니다.

제과, 식품, 반려동물 관리 제품 및 서비스의 다양하고 확장되는 포트폴리오 전반에 걸쳐 우리는 모두 같은 방향, 즉 앞으로 나아가고 있는 133,000명의 헌신적인 직원과 함께 하고 있습니다. 연간 매출이 400억 달러 규모인 당사는 DOVE®, EXTRA®, M&M's®, MILKY WAY®, SNICKERS®, TWIX®, ORBIT®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN®, SKITTLES®, BEN'S ORIGINAL™, WHISKAS®, COCOAVIA® 및 5™ 등 세계에서 가장 사랑받는 브랜드 제품을 생산하고 있으며 AniCura, Banfield Pet Hospitals™, BluePearl®, Linnaeus 및 VCA™를 포함한 영양, 건강 및 서비스 사업을 통해 전 세계 반려동물의 절반을 돌보고 있습니다.

당사는 파트너와 당사가 사업을 운영하는 지역사회가 번영할 때에만 진정으로 성공할 수 있다는 것을 알고 있습니다. 마즈의 5가지 원칙인 품질, 책임성, 상호 관계, 효율성, 자유는 우리 직원들이 지구와 인류, 그리고 반려동물이 잘 살 수 있는 미래의 세계를 만들기 위해 매일 행동하도록 영감을 줍니다. 상호 관계의 경제학에서 영감을 받은 마즈 컴퍼스(Mars Compass)는 회사의 목표 달성 진척도를 측정하는 데 사용됩니다. 우리가 내일 원하는 세계는 오늘 우리가 비즈니스를 수행하는 방식에서 시작됩니다.

마즈에 대한 자세한 정보는 mars.com에서 확인할 수 있습니다. 페이스북, 트위터, 링크드인, 인스타그램 및 유튜브에서 마즈를 팔로우하세요.

M&M’S will use a variety of different shapes and sizes of the brand’s iconic, colorful lentils across all touchpoints to prove that all together, we’re more fun.

