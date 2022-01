로크웰 오토메이션, '올해의 산업 IoT 솔루션'에 선정돼

-- 권위 있는 연례 IoT Breakthrough Awards 프로그램에서 우수 사물인터넷 기업 및 제품상 받아

(싱가포르 2022년 1월 20일 PRNewswire=연합뉴스) 산업 자동화와 디지털 트랜스포메이션 부문의 글로벌 선도기업 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc.)(NYSE: ROK)[https://www.rockwellautomation.com/]이 IoT Breakthrough[http://www.iotbreakthrough.com/] 주재 제6회 연례 IoT Breakthrough Awards 프로그램에서 자사의 팩토리토크 엣지 게이트웨이(FactoryTalk Edge Gateway) 솔루션이 '올해의 산업 IoT 솔루션(IoT Industrial IoT Solution of the Year)'으로 선정됐다고 발표했다. IoT Breakthrough는 오늘날 글로벌 사물 인터넷(IoT) 시장에서 최고의 기업, 기술 및 제품을 인정하는 선도적인 시장 인텔리전스 기관이다.

로크웰 오토메이션은 2020년 '올해의 산업 IoT 혁신 기업(Industrial IoT Innovator of the Year)'에 선정된 것에 이어, 2021년 '올해의 산업 IoT 기업(Industrial IoT Company of the Year)'에 선정되는 등, IoT Breakthrough Awards로부터 여러 차례 상을 받았다.

팩토리토크 엣지 게이트웨이(FactoryTalk Edge Gateway)를 통해 제조업체는 정보에 입각한 의사결정에 필요한 데이터에 쉽게 접속함으로써, 이를 이해하고 활용할 수 있다. 이 솔루션은 소스 자체에서 기계, 장치 및 자동화 자산 전반에 걸쳐 산업 장비 데이터의 수집, 맥락화, 구성을 단순화 및 자동화함으로써, 처음부터 높은 수준의 데이터 무결성을 지원한다. 또한, 기업 수준의 엣지 투 클라우드(edge-to-cloud) IT/OT 컨버전스를 촉진함으로써, 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있는 올바른 기반을 제공한다.

FactoryTalk Edge Gateway 소프트웨어는 산업 소스와 제어 시스템 또는 자동화 시스템으로부터 데이터를 통합한다. 이 소프트웨어는 다양한 클라우드, 산업 IoT 및 빅데이터 애플리케이션과 통합이 가능하다. 또한, 상호 운용성을 위한 자동화 산업표준인 OPC-DA를 사용해 타사 연결을 위한 캡서버 엔터프라이즈(KEPServer Enterprise) 데이터에 접속한다. 이를 통해 운영 통찰력을 극대화하는 한편, 사업에 대한 전면적인 시야를 제공함으로써, IT 애플리케이션용 단일 통합 솔루션에서 데이터 수집을 단순화 및 자동화할 수 있다.

로크웰 오토메이션의 소프트웨어 및 제어 부문 부사장 브라이언 세퍼드(Brian Shepherd)는 "제조 프로세스와 기계는 방대한 양의 데이터를 창출한다"면서 "이들 데이터는 적절한 위치와 올바른 맥락, 그리고 적기에 분석, 기계학습, 연결된 작업자 경험, 디지털 트윈 등으로부터 잠재적 가치가 있는 새로운 원천을 창출할 수 있을 것"이라고 말했다. 이어 그는 "팩토리토크 엣지 게이트웨이(FactoryTalk Edge Gateway) 소프트웨어는 의사 결정을 위한 높은 무결성 디지털 기반을 구축하는 방식으로 OT 데이터를 수집 및 맥락화하고 구성을 단순화한다"면서, "이러한 기반과 새로운 통찰력을 발견하는 능력은 제조업체의 성과 목표 달성에 도움이 될 수 있다"고 설명했다.

IoT Breakthrough Awards 프로그램은 산업 및 기업 IoT, 스마트 시티 기술, 커넥티드 홈 및 홈 오토메이션, 커넥티드 카 등을 비롯한 다양한 IoT 범주에서 전 세계의 혁신 및 선도 기업과 비전을 제시하는 기업을 표창한다. 올해의 프로그램에서는 전 세계 기업으로부터 3,850개 이상의 회사를 후보로 선정했다.

IoT Breakthrough의 전무 이사인 제임스 존슨(James Johnson)는"산업 기업은 다른 종류의 여러 소스로부터 운영 데이터를 집계하고, 소스의 관련 컨텍스트를 IT 계층에 추가하는 데 있어 어려움을 겪고 있다"면서 "이로 인해 기업 수준에서 잠재적으로 판도를 바꿀 통찰력을 발견하기 어려운 실정"이라고 말했다. 이어 그는 "FactoryTalk Edge Gateway는 가장 중요한 엣지에서 중요한 컨텍스트로 OT 데이터를 강화할 뿐만 아니라, IT 애플리케이션에 유연한 공통 정보 모델로 제공함으로써 산업 기업이 경쟁 우위를 위한 중요한 통찰력을 얻을 수 있도록 지원한다"면서 "이에 FactoryTalk Edge Gateway가'올해의 산업 IoT 솔루션'에 선정되었으며, 로크웰 오토메이션의 3년 연속 수상을 진심으로 축하한다"고 전했다.

또한, FactoryTalk Edge Gateway는 제어장치에서 맥락화된 OT 데이터를 고속으로 자동 검색함으로써 제어 엔지니어가 설정할 수 있는 논리적 공통 정보 모델로 제시한다. 이러한 공통 정보 모델은 유사한 일괄작업에 대한 설정을 가속화하고 타사 데이터의 보강이 가능하다. 또한, 온프레미스 또는 클라우드 애플리케이션에 매핑할 수 있으며, IT/OT 컨버전스를 가속화하는 데 쉽게 사용할 수 있다.

로크웰오토메이션

로크웰오토메이션(Rockwell Automation, Inc.)[https://www.rockwellautomation.com/en-us.html ](NYSE: ROK)은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 선도기업이다. 로크웰 오토메이션은 사람들의 상상력과 기술의 잠재력을 연결함으로써 인간의 가능성을 확대하며, 세상을 더 생산적이고 지속가능하도록 만들고 있다. 위스콘신주 밀워키에 본사가 있는 로크웰 오토메이션은 24,000여 명의 직원이 전 세계 100여 개국에서 고객을 위해 일하고 있다. 로크웰 오토메이션의 커넥티드 엔터프라이즈(The Connected Enterprise) 비전에 대한 더 자세한 사항은 웹사이트 www.rockwellautomation.com 에서 확인할 수 있다.

IoT Breakthrough 소개

글로벌 기술 혁신과 리더십을 위한 선도적인 시장 인텔리전스 플랫폼인 TechBreakthrough[https://techbreakthrough.com/ ]의 일부인 IoT Breakthrough Awards 프로그램은 사물 인터넷 기술, 서비스, 회사와 제품의 우수성을 기리는 데 전념한다. IoT Breakthrough Awards 프로그램은 커넥티드 홈 및 홈 오토메이션, 커넥티드 카, IIoT 및 스마트시티, 소비자 IoT 등을 포함한 범주에서 IoT 회사 및 제품의 성과에 대해 대중의 인정을 받을 수 있는 포럼을 제공한다. 더 자세한 내용은 웹사이트 IoTBreakthrough.com 에서 확인할 수 있다.