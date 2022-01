LTI, 전분기 대비 9.2% 증가한 고정환율 매출 달성

-- 순수익은 전년 대비 18.0% 증가

뭄바이, 인도, 2022년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 세계적인 기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 기업 Larsen & Toubro Infotech(BSE: 540005)(NSE: LTI)가 2022 회계연도 3분기의 실적을 발표했다.

미국 달러 기준:

- 매출 미화 5억5천300만 달러 - 전분기 대비 8.7% 증가, 전년 대비 29.3% 증가

- 고정환율 매출은 전분기 대비 9.2% 증가, 전년 대비 30.1% 증가

인도 루피 기준:

- 매출 413억7천600만 인도 루피 - 전분기 대비 9.8% 증가, 전년 대비 31.2% 증가

- 순이익 61억2천500만 인도 루피 - 전분기 대비 11.0% 증가, 전년 대비 18.1% 증가

"자사의 고정환율 매출은 전분기 대비 9.2% 증가했다. 이는 자사가 상장 이후 기록한 분기별 순차적 성장세 중 가장 높은 수치다. 이와 같은 수익 성장세가 이어짐에 따라, 상장 기업으로서 가장 높은 전년 대비 성장률을 기록할 전망이다. 자사는 앞으로도 고객과 함께 고객의 디지털 변혁 여정에 대한 훌륭한 대화를 이어갈 계획이다."

- Sanjay Jalona, CEO 겸 상무이사

최근 체결된 계약

- 세계 최대 규모의 동물병원 기업 중 하나이자 북미 반려동물 병원 체인이 새로운 로고를 바탕으로 LTI를 사이버 보안 및 IT 기반시설 현대화를 위한 관리 서비스 공급업체로 선정했다. 이 작업에는 운영 효율성을 높이고, 병원 관리와 지원을 변혁시킬 클라우드로의 마이그레이션도 포함된다.

- 글로벌 포춘 500대 다국적 제약회사가 디지털 플랫폼의 현대화 및 지원을 위해 LTI를 선택하고, 이를 통해 실시간 데이터의 속도와 가용성, 미래 사업 확장성 및 최적화된 비용의 보장을 추진했다.

- 글로벌 포춘 500대 기업이자 미용 및 화장품 분야의 세계적인 선도 기업이 HR 변혁 계획을 진행할 업체로 LTI를 선택했다. 이 사업은 Snowflake 기술을 바탕으로 차세대 HR 분석 역량, 데이터를 위한 원스톱 샵, 실시간 접근성 및 모바일 친화적인 솔루션을 증대할 전망이다.

- 글로벌 포춘 500대 에너지 기업이 Subsurface 플랫폼을 위한 '서비스로서의 데이터 관리(Data Management as-a-Service)'를 제공하고자 LTI를 선택하고, 이를 통해 안전한 클라우드 기반 환경에서 효율적이고 원활한 운영을 보장했다.

- 북미의 한 공익사업 업체가 회복 탄력적인 확장성 IT 기반시설을 구축하고자 데이터, 기반시설, 보안 및 ERP 시스템 전반에 걸쳐 클라우드로 변혁을 위해 LTI를 선택했다.

- 반도체 솔루션 부문에서 세계적인 선두주자가 사업 실적의 최적화와 사업 민첩성 개선을 위해 자사의 최대 제조시설 중 한 곳에 SAP S/4HANA를 설치하고자 LTI와 손을 잡았다.

- 북미 기반의 금융 서비스 기업이 Unitrax 플랫폼으로 기록 작성 시스템을 통합, 지원 및 이전하는 데 필요한 기능성을 구축하고자 LTI를 선택했다. 이로써 신제품 출시 기간을 단축시킬 뿐만 아니라, 단일 플랫폼으로 배분, 지원 및 운영 노력을 간소화할 수 있게 됐다.

- 한 보험사가 핵심 시스템을 구축하고, 디지털 플랫폼을 설계, 개발 및 지원하고자 LTI를 선택하고, 이를 통해 내/외부 시스템에 대한 애플리케이션 통합을 지원했다.

- 유럽에 본사가 위치한 한 세계적인 은행이 12개국에서 레거시 시스템의 결제 처리 기능성에 디지털 변혁을 도모하고자 LTI를 선택하고, 이를 통해 확장성, 더 많은 양을 처리할 능력, 간소화 및 표준화를 보장했다.

- LTI는 세계적인 미션 크리티컬 흐름 제어 장비 제조업체를 위해 ERP 플랫폼을 현대화하고, 표준화된 중앙식 전자상거래 플랫폼을 확립했다. 또한, 고객 경험 향상과 수익 증가를 도모하고자 애플리케이션을 관리하는 작업도 맡았다.

- 나미비아의 한 대형 은행이 LTI를 디지털 변혁 여정 파트너로 선정했다. LTI는 마이크로서비스를 통해 통합 레이어를 쇄신하고, 이 은행이 진출한 아프리카 지역에서 클라우드에 대비된 디지털 선두주자가 될 수 있도록 지원했다.

- LTI는 중동 최대 은행 중 하나와 손을 잡고, Temenos Wealth Management Suite를 이용해 이 은행의 자산 관리 변혁을 지원하기로 했다. 이를 통해 최고 관행, 효율성, 적절한 활성화 및 미래 확장을 위한 확장성 모델을 보장했다.

수상 및 인정

- ISG Provider Lens™: Digital Business - Solutions and Service Partners 2021

* LTI는 Digital Business Consulting Services - US에서 '리더(Leader)'로 선정됐다.

* LTI는 Digital Business Experience Services - US '리더(Leader)'로 선정됐다.

- LTI는 Everest Group의 Temenos IT Services PEAK Matrix(R) Assessment 2022에서 '리더(Leader)'로 선정됐다.

- LTI는 IDC MarketScape Worldwide Managed Multicloud Services Vendor Assessment 2021에서 '주요 기업(Major Player)'으로 선정됐다.

- LTI는 HFS 탑 10 Energy Services 2021에서 5위를 기록했다.

- LTI는 Everest Group의 Insurance Platforms IT Services PEAK Matrix Assessment 2022에서 '리더(Leader)'로 선정됐다.

- LTI는 가트너 보고서 'What Distinguishes Successful Service Providers in the Data and Analytics Services Market'(Twiggy Lo, 2021년 10월 28일 발표)에서 인정받았다.

- AI 기반 증강 분석 제품 FosforLumin(전 LTI Leni)이 Forrester 보고서 'Augmented BI Holds New Promises, But It's Still Early Days'(2021년 11월)에서 인정받았다.

가트너는 동사의 연구 발간물에 기술된 어떠한 벤더, 제품 또는 서비스를 보증하지 않으며, 기술 사용자에게 가장 높은 등급 또는 기타 지명을 받은 벤더만을 선택하라고 권장하지 않는다. 가트너의 연구 발간물은 가트너 연구조직의 의견으로 구성되며, 사실을 언급하는 것으로 해석되지 않는다. 가트너는 상품성 혹은 특정 목적에의 적합성에 대한 보장을 비롯해 이 연구에 관한 명시적이거나 묵시적으로 표현된 어떠한 사항도 보장하지 않는다.

기타 비즈니스 하이라이트

- LTI는 사이버 보안 라인을 강화하고, 기업의 클라우드 마이그레이션 과정에서 민감한 데이터가 증가하는 위협이 되는 것을 방지하고자 Securonix 및 Snowflake와 손을 잡았다.

- LTI가 Red Hat India에서 Top Performing Partner Award를 수상했다.

LTI 소개

LTI(NSE: LTI)는 세계적인 기술 컨설팅 및 디지털 솔루션 기업으로, 475곳 이상의 클라이언트가 융합된 세상에서 성공할 수 있도록 지원한다. 33개국에 진출한 LTI는 고객을 위해 더 많은 노력을 기울이고, 고객의 디지털 변혁 여정을 가속화시킨다. 1997년 Larsen & Toubro Limited의 자회사로 설립된 LTI는 독자적인 전통을 통해 모든 산업 전반에 걸쳐 기업이 당면한 가장 복잡한 문제를 해결할 최고의 실세계 전문지식을 구축했다. 40,000명이 넘는 LTItes로 구성된 LTI 팀은 매일 고객의 사업과 기술 운용 효과성을 높이고, 고객, 직원 및 주주에게 가치를 제공하도록 지원한다. 추가 정보는 웹사이트 http://www.Lntinfotech.com을 방문하거나 트위터 @LTI_Global을 팔로우한다.

수익 컨퍼런스 콜과 오디오 웹캐스트

2022년 1월 19일 (08:00 PM IST)

제시간에 통화 연결이 되는지 확인하기 위해 최소한 회의 일정 5~10분 전에 아래의 번호로 전화하도록 한다.

일반 접속 번호: +91 22 6280 1107, +91 22 7115 8008

국제 시외 번호: 미국: 13233868721 / 영국: 442034785524 / 싱가포르: 6531575746 / 홍콩: 85230186877

컨퍼런스 콜 다시 듣기

- 회의 종료 1시간 후부터 2022년 1월 24일까지 제공

- 재생 코드: 40131

- 다이얼-인 번호: 인도 +91 22 7194 5757, +91 22 6663 5757 / 미국 수신자부담 전화 18332898317 / 영국 수신자부담 전화 8007563427 / 싱가포르 수신자부담 전화 8001012510 / 홍콩 수신자부담 전화 800965553

오디오 웹캐스트: 웹캐스트를 통해 전화 회의 오디오가 온라인으로 제공한다. https://links.ccwebcast.com/?EventId=LTI20220119에서 청취할 수 있다.

DiamondPass™는 여기[https://services.choruscall.in/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5925153&linkSecurityString=179780b16d]에서 확인할 수 있다.

DiamondPass™는 교환원을 기다릴 필요 없이 전화 회의에 연결할 수 있는 프리미엄 서비스다.

DiamondPass™가 있으면 위 링크를 통해 비밀번호를 입력한 다음, 컨퍼런스 콜에 대한 접속 정보를 받을 수 있다. DiamondPass™가 없다면 링크를 통해 등록한 다음 컨퍼런스 콜에 대한 DiamondPass™를 받을 수 있다.

로고: https://mma.prnasia.com/media2/1044154/LTI_Logo.jpg?p=medium600