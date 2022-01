마이크로소프트, 모든 사람들이 모든 디바이스에서 게임의 즐거움과 커뮤니티를 즐길 수 있도록 액티비전 블리자드를 인수한다

전설적인 게임, 몰입형 대화형 엔터테인먼트 및 퍼블리싱 전문 지식을 활용해 모바일, PC, 콘솔 및 클라우드 전반에 걸쳐 마이크로소프트의 게임 비즈니스 성장을 가속화한다.

워싱턴주 레드먼드, 캘리포니아주 산타 모니카, 2022년 1월 20일 /PRNewswire/ -- 30억 명의 사람들이 활발하게 게임을 하는 현재, 대화형 엔터테인먼트에 몰두한 새로운 세대에 힘입은 게임 산업은 현재 가장 크고 빠르게 성장하는 형태의 엔터테인먼트이다. 오늘 마이크로소프트(Microsoft Corp., Nasdaq: MSFT)는 게임 개발의 선두주자이자 대화형 엔터테인먼트 콘텐츠 퍼블리셔인 액티비전 블리자드(Activision Blizzard Inc., Nasdaq: ATVI)를 인수할 계획이라고 발표했다. 이번 인수를 통해 모바일, PC, 콘솔 및 클라우드 전반에 걸쳐 마이크로소프트의 게임 비즈니스 성장을 가속화하고 메타버스를 위한 기본 요소를 제공할 예정이다.

Microsoft announced plans to acquire Activision Blizzard, a leader in game development and an interactive entertainment content publisher. The planned acquisition includes iconic franchises from the Activision, Blizzard and King studios like "Warcraft," "Diablo," "Overwatch," "Call of Duty" and "Candy Crush."