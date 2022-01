Shanghai Electric, 파키스탄 작업자 위한 중국어 훈련 프로그램 개시

-- Thar 블록-1 통합 탄광 및 전력 프로젝트 작업자 및 주변 지역사회 거주 학생을 중심으로 진행

(상하이 2022년 1월 20일 PRNewswire=연합뉴스) Shanghai Electric이 Thar 블록-1 통합 탄광 및 전력 프로젝트에서 일하는 파키스탄 작업자와 주변 지역사회를 위한 새로운 교육 자원을 만들고자 카라치대학 공자학원(Confucius Institute at the University of Karachi, CIUK)와 손을 잡았다. 이 훈련 프로그램은 프로젝트 작업자의 기술을 향상시키고, 파키스탄 남부 신드주 학생들에게 더 좋은 경력 전망을 열어주기 위한 공동 이니셔티브의 일환으로 진행된다.



이 이니셔티브는 프로젝트에서 일하는 파키스탄 작업자와 Islamkot 및 주변 읍과 마을에 거주하는 학생에게 무료로 중국어 강의를 제공한다. 파키스탄 작업자와 학생은 CIUK 교수진이 제공하는 무료 교재와 기타 언어 학습 자원을 받을 수 있다. 지금까지 40명의 작업자와 60명의 학생이 첫 수업에 등록했다.

Shanghai Electric Power Generation Engineering Company 부사장 Meng Donghai는 "자사는 굴지의 에너지 솔루션 공급업체로서, 차세대 전기 기사와 기술자를 교육 및 훈련시킬 뿐만 아니라, 더 많은 학생이 에너지 산업에서 경력을 시작할 수 있도록 지원하는 자사의 역할을 잘 인식하고 있다"라며, "자사는 기존 이니셔티브를 통해 Thar 블록-1 프로젝트에서 현장 훈련 수업을 마련함으로써 지역 노동자가 기술을 향상시킬 수 있도록 지원했고, 선임 기술자를 초청해 신규 작업자에게 경험을 전수할 기회를 마련했다"라고 설명했다.

이어 Meng 부사장은 "중국과 파키스탄 간의 경제 관계가 더 가까워지면서 양측 국민을 위한 사업 기회가 증가하고 있다"면서 "앞으로 중국어 훈련 프로그램을 통해 파키스탄 작업자와 학생이 다음 경력 목표를 향해 나아가는 데 의미 있는 기술을 확보하길 바란다"고 말했다. 또한, 그는 "그뿐만 아니라, 중국어 훈련 프로그램은 양국의 문화를 잇고, 상호 이해와 우정을 드높이는 창구가 될 것"이라고 덧붙였다.

CIUK 파키스탄 디렉터 Muhammad Nasiruddin Khan은 "Shanghai Electric이 마련한 중국어 훈련 프로그램은 Islamkot 같은 오지에 사는 학생들에게 큰 도움이 될 것"이라며 "이는 그들이 중국 문화에 대해 더 많이 배우고, 앞으로 더 좋은 일자리를 찾을 수 있는 독특하고 귀중한 교육 기회가 될 것"이라고 말했다.

이 프로그램에 참여한 한 학생은 "Thar 블록-1 통합 탄광 및 전력 프로젝트에서 중국인 작업자와 일하게 되면서, 서서히 중국어 공부에 큰 관심이 생겼다"라며 "Shanghai Electric이 중국어를 학습할 이런 기회를 제공해 준 것을 매우 기쁘게 생각한다"고 밝혔다. 그는 "중국어 학습으로 나의 미래 고용 전망이 밝아질 것으로 기대된다"면서 "파키스탄에는 중국-파키스탄 협력 프로젝트가 많기 때문에, 중국어를 구사할 수 있는 기술은 시선을 끌 것"이라고 말했다.

2017년 파키스탄은 상하이협력기구(Shanghai Cooperation Organization, SCO)에 공식적으로 가입했다. 중국-파키스탄 협력이 강화되면서 파키스탄 내 중국 기업에서 일하고자 하는 파키스탄 사람들도 점차 증가하며, 중국어 강의는 수요가 많은 강좌가 됐다. 파키스탄에서 중국어 훈련 프로그램이 부상함에 따라, 중국과 파키스탄 간에 의사소통 간극을 메우고, 더 많은 파키스탄인이 꿈의 일자리를 갖게 됐다.

최근 수년간 Shanghai Electric은 일대일로 이니셔티브(BRI)와 중국-파키스탄 경제 회랑(China-Pakistan Economic Corridor, CPEC)을 통해 업계 굴지의 에너지 기술을 이용해 파키스탄이 다양한 에너지 기반시설을 구축할 수 있도록 지원했다. 2019년 4월에는 Thar 블록-1 탄광 및 전력 프로젝트(660MW 석탄 화력 발전소 두 곳과 연간 생산량이 780만 톤에 달하는 탄광 한 곳)의 EPC 계약이 체결됐다. 이들 발전소는 우선 CPEC 프로젝트로서 파키스탄의 에너지 믹스를 최적화하고, 에너지 보안을 크게 높일 전망이다.