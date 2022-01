뱀뱀, “나만의 세상, 나만의 이야기, 나만의 색깔 담았다”

뱀뱀 [어비스컴퍼니 제공]

[헤럴드경제=고승희 기자] 가수 뱀뱀이 그만의 세상을 온전히 담은 이야기로 돌아왔다.

뱀뱀은 18일 오후 열린 미니 2집 ‘B’ 발매 기념 온라인 쇼케이스에서 “이번 앨범에서는 나만의 세상, 나만의 이야기, 나만의 색깔을 많이 표현하려고 했다”고 말했다.

지난해 솔로 1집 ‘리본’(riBBon) 이후 7개월여 만에 컴백한 뱀뱀은 이번 앨범을 통해 또 다른 이야기를 풀어간다. 앨범에는 타이틀곡 ‘슬로 모’(Slow Mo)를 포함해 ‘후 아 유’(Who Are You), ‘서블리미널’(Subliminal), ‘렛 미 러브 유’(Let me love you) 등 총 6곡이 수록됐다. 그룹 레드벨벳 슬기가 피처링, 앨범 발매 전 미리 공개해 좋은 반응을 얻은 ‘후 아 유’에선 또 다른 ‘나’의 존재를 인식하고 나만의 꿈과 색깔을 찾아 나섰다면 타이틀곡 ‘슬로 모’는 ‘내 안에 있는 너’를 그려낸다.

뱀뱀은 “‘후 아 유’에선 또 다른 자아를 알고 궁금해하며 ‘누구냐’고 묻는 내용이었다면, ‘슬로 모’는 다른 존재를 인정하고 이제 우리만의 세상을 만들어가자는 스토리”라고 말했다.

갓세븐 출신 뱀뱀은 2PM 닉쿤, 블랙핑크 리사와 함께 K팝을 이끄는 태국 출신 스타다. 그는 “데뷔 초에는 잘 할 수 있을까 겁도 많이 났지만 (2PM의) 닉쿤 선배님이 좋은 길을 만들어주셨다”며 “태국 출신이란 게 중요한 게 아니라 좋은 음악을 만들어 듣는 분들이 좋은 기운을 얻을 수 있으면 한다”고 강조했다.

그러면서 뱀뱀은 “음악이 중간 지점이 돼 많은 사람이 이어지는 게 중요하다”며 “K팝 아티스트로 활동하면서 한국은 물론 해외 팬들도 인정해주고 좋게 생각해주셔서 감사하고 또 영광이다”고 덧붙였다.

JYP엔터테인먼트를 대표하는 K팝 그룹으로 활약해온 갓세븐 멤버들은 현재 저마다의 소속사를 찾아 흩어졌지만, 다시 뭉칠 가능성도 언급했다.

그는 “이틀 전이 갓세븐 데뷔 8주년이었는데 멤버들 몇몇과 모여서 이야기했다”며 “갓세븐을 생각하면서 쓴 곡도 있어서 공유하고 이야기를 많이 했다”고 귀띔했다.

shee@heraldcorp.com