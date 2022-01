셀가드와 파라시스 세틀 - 셀가드, 시니어-차이나를 캘리포니아 특허 소송에 추가하고 노스캐롤라이나 기업 비밀 소송을 캘리포니아로 환송

노스캐롤나이나 주 샬럿, 2022년 1월 17일 /PRNewswire/ -- 폴리포르 인터네셔널(Polypore International, LP)의 자회사인 셀가드(Celgard, LLC)는 미국 캘리포니아 북부 지방 법원(NDCA)에서 여러 파라시스 피고들을 상대로 한 특허 소송을 성공적으로 해결했다. 셀가드와 소송에 부쳐진 모든 파라시스 법인들은 셀가드와 파라시스 사이의 미해결 분쟁을 해결했다.

Celgard® dry-process coated and uncoated microporous membranes are used as separators in various lithium-ion batteries used primarily in electric drive vehicles (EDV), energy storage systems (ESS) and other specialty applications.