Xinhua Silk Road - 중국 우후시, 과학기술 혁신 및 디지털 발전 모색

(베이징 2022년 1월 17일 PRNewswire=연합뉴스) 중국 동부 안후이성 우후시는 산업 발전을 추진하는 디지털화뿐만 아니라 과학기술의 혁신을 촉진하는 데에도 노력을 기울여왔다.

우후 시장 Ning Bo에 따르면, 우후는 예로부터 상업 관문이었으며, 도전 정신을 비롯해 상업 문화도 양성했다고 한다.

Photo shows Ning Bo, mayor of Wuhu in east China's Anhui Province.

Ning 시장은 "혁신은 사업 발전의 중요한 동력원"이라며 "우후는 혁신을 지원하고, 기업가 정신을 존중하는 독특한 분위기를 조성했다"고 언급했다.

우후는 개인과 기업이 과학기술 혁신을 달성하도록 장려하는 다양한 정책을 마련했다. 또한, 300만㎡ 이상의 대지에 청년 창업에 적합한 혁신 단지 10곳을 구축하고, 매년 독자적인 혁신에 10억 위안의 보조금을 할당했다.

또한, 우후는 첨단기술 기업 수를 두 배로 늘리고자 3개년 계획을 추진했다. 이를 통해 실적 보상, 프로젝트 지원, 연구개발(R&D) 보조금 지원, 기업 혁신을 자극하는 자산 인센티브 등의 다양한 조치를 적용했다.

작년 우후의 연구개발 부문 투자[ https://en.imsilkroad.com/investment/index.html ]는 우후의 GDP 중 3.34%를 차지했다.



Photo shows the host venue of a cultural festival held in Wuhu, east China's Anhui Province. (Xinhua/Wang Fei)