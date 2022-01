포에버 오션스, 지속 가능한 해산물 생산을 위해 브라질 정부와 전 세계 최대 연안 양허계약 맺어

- 고용 촉진 양허 구역은 워싱턴 DC의 3.5배 크기이다

- 획기적인 협약을 통해 포에버 오션스는 어류 생산 역량을 25% 이상 높이고 브라질은 지속 가능한 해산물 분야의 선두 주자로 자리매김하게 될 것이다

브라질, 브라질리아, 2022년 1월 14일 /PRNewswire/ -- 지속 가능한 해산물 분야를 주도하는 혁신 기업인 포에버 오션스(Forever Oceans)의 CEO인 빌 비엔(Bill Bien)은 오늘 농림축산식품부의 양식수산부 장관인 호르헤 세이프 주니어(Jorge Seif Junior)와 만나 브라질을 지속 가능한 해산물 생산 분야의 신흥 리더로 발돋움하게 할 양허계약을 체결했다. 최초 20년 계약을 통해 포에버 오션스는 바히아주의 브라질 해안에서 7~15km(4.3~9.3마일) 떨어진 곳에 위치한 두 구역 내 자동 인클로저에서 물고기를 양식하도록 허가받았다. 이 두 구역은 지속 가능한 해양 양식을 위해 지금까지 제공된 규모 중 최대 규모의 연안 양허를 보여주며, 워싱턴 DC 크기의 3.5배 정도 되는 총 64,200헥타르 면적을 가지고 있다. 이 운영을 통해 향후 8년 동안 최대 500개의 일자리를 창출할 것으로 예상된다.

(L-R) Mr. John Lopes, Forever Oceans President, Brazil, Mr. Bill Bien, Forever Oceans CEO, Brazilian President Mr. Jair Bolsonaro, Secretary of Aquaculture and Fisheries Mr. Jorge Seif Júnior, attending to an event at the Palácio do Planalto, in Brasília, where the contract for Concession of the Use of Union Domain Waters between the Union and Forever Oceans. Photo credit: Alan Santos/PR