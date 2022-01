GWM, 작년 판매량 15% 증가하며 신기록 세워

(바오딩, 중국 2022년 1월 14일 PRNewswire=연합뉴스) 지난 6일, GWM이 최신 판매 데이터를 발표했다. GWM은 작년에 약 130만 대에 달하는 차량을 판매했으며, 이는 전년 대비 15.2% 증가한 수치다. 이로써 GWM은 6년 연속 100만 대 이상 판매라는 신기록을 달성했다.

GWM은 전 세계적인 팬데믹이라는 힘든 상황에서도 여전히 치솟는 판매 성장세를 기록했다. 공식 자료에 따르면, 지난 12월 GWM의 신차 판매량은 전월 대비 32.5% 증가한 162,369대를 기록했다고 한다.



GWM, 작년 판매량 15% 증가하며 신기록 달성

GWM의 단일 브랜드 중 작년에 최다 판매량을 기록한 브랜드는 HAVAL이다. HAVAL의 작년 연간 판매량은 77만 대를 상회했으며, 지금까지 전 세계 누적 판매량은 700만 대를 돌파했다.

최신 유행의 HAVAL JOLION, 고도로 지능적인 HAVAL H6 HEV, 기타 다양한 신모델이 세계 곳곳에서 사용자의 마음을 사로잡으면서 SUV 부문에서 스타가 됐다. 통계에 따르면, HAVAL H6 HEV는 태국의 C 클래스 SUV 시장에서 5개월 연속 상위 2위에 들었다고 한다.

GWM 픽업도 높은 판매량을 올렸다. 작년 GWM 픽업의 판매량은 총 233,006대였는데, 이와 같은 높은 판매량은 호주, 칠레, 남아프리카공화국 및 이집트를 비롯한 50개 이상의 국가와 지역으로 GWM 픽업의 판매를 확장한 것에 기인한다. GWM POER와 WINGLE도 GWM 픽업 판매량의 확대를 공동 견인했다. 이들 차량의 글로벌 누적 판매량은 200만 대를 돌파했다.

세계적인 안전한 신세대 지능형 픽업인 GWM POER는 호주에서 엄격한 최신 A-NCAP 별 다섯 개 안전 등급을 받으면서, 업계 전체적으로 새로운 기준을 선보였다. GWM POER는 이 성과로 인해 '호주에서 가장 안전한 픽업 브랜드 탑 3 중 하나'가 됐다.

특히 차량 성능 측면에서, GWM POER는 3.5T 견인력과 높은 오프로드 성능을 제공한다. 유용성과 엔터테인먼트 기능까지 고려했을 때, GWM POER는 루어 낚시나 캠핑 같은 다양한 사용 시나리오에 맞출 수 있는 사용자 선호 차량이 됐다. Autocar의 연간 모델 선택 명단에서 GWM POER는 '올해 최고의 모델(The Best Model of the Year)'로 선정됐다.

전기차가 대중화됨에 따라, GWM은 이러한 흐름에 맞춰 하이브리드와 순수 전기 기술을 포함해 몇 가지 신에너지 경로를 구축하고, 초기 연구개발(R&D) 기획 기간을 통해 다양한 신에너지 모델을 출시했다.

2021년에 GWM은 해외 시장에서 HAVAL H6 HEV, HAVAL JOLION HEV, ORA GOODCAT 및 WEY Mocha PHEV를 출시했고, 중국 브랜드를 대표해 국제 신에너지 자동차 시장에서 그 존재감을 드러냈다. 통계에 따르면, GWM의 신에너지 차량 판매량은 136,953대이며, 이는 전체 판매량 중 10.7%를 차지한다고 한다.

재정 서비스를 위한 크라우드 소싱 콘텐츠를 제공하는 웹사이트 Seeking Alpha에 따르면, 전 세계 전기차 제조업체 판매량 순위에서 GWM은 시장점유율 2.1%로 13위를 차지했다고 한다.

올해 GWM은 이와 같은 우수한 판매 실적을 바탕으로 HAVAL, ORA, TANK 및 기타 브랜드에서 다양한 스타일을 선보이는 제품을 꾸준히 출시하고, 판매 성장세를 계속 이어갈 계획이다.