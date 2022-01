LD 시스템스®, 'Your Sound. Our Mission.' 캠페인 론칭

독일 전문 오디오 제품 제조 기업이자 유통 기업인 LD 시스템스®는 새로운 캠페인을 통해 모바일 DJ와 뮤지션들에 대한 약속을 두 배로 확대함에 따라 북미 지역에서 규모를 확장한다

독일, 노이안슈파흐, 2022년 1월 14일 /PRNewswire/ -- 독일에 본사를 둔 전문 오디오 제품 제조 기업이자 유통 기업인 LD 시스템스®(LD Systems®)는 오늘 모든 유형의 DJ와 뮤지션 등 증가하는 주요 사용자 그룹을 대상으로 하는 디지털 마케팅 캠페인인 'Your Sound. Our Mission.'을 발표했다. 캠페인을 통해 LD 시스템스®는 고유하고 사용자 친화적인 중심의 브랜드를 기념하는 LD 시스템스® 사용자를 조명하여 사운드 기술 분야의 글로벌 리더로서 입지를 강화할 예정이다.

2002년 설립된 이래, LD 시스템스®는 모든 유형의 DJ와 뮤지션들이 전 세계 분산된 300개 이상의 독일 디자인 및 엔지니어링 제품 포트폴리오를 통해 함께라는 고유한 순간을 경험할 수 있는 사용자 친화적인 오디오 솔루션을 통해 사운드에 대한 열정을 키우도록 힘을 실어주었다. 'Your Sound. Our Mission.' 디지털 마케팅 캠페인은 60초 분량의 히어로 비디오인 "Your Sound. Our Mission. | 모바일 DJ와 뮤지션들에게 보내는 사랑 선언문"과 캠페인 랜딩 페이지로 구성되어 있다. 6개 언어로 제공되는 히어로 비디오는 실제로 콘서트, DJ 세트, 결혼식 등에서 다양한 LD 시스템스® 사운드 솔루션을 사용한 모바일 DJ와 뮤지션들이 만들어낸 콘텐츠를 조명한다.

LD 시스템스®의 글로벌 브랜드 마케팅 수석 매니저는 "이 캠페인은 DJ와 뮤지션들이 PA 시스템에서부터 인이어 모니터 등에 이르기까지 LD 시스템스®가 업무를 지원하는 모든 방식에 대해 익숙해지도록 하기 위해 제작되었습니다."라고 말했다. 이어 "이 캠페인은 사용자가 필요로 하는 정확한 기능과 함께 원하는 정확한 사운드를 제작할 수 있는 솔루션을 제공하기 위한 우리의 헌신을 보여줍니다."라고 덧붙였다.

북미에서 빠르게 확장 되는 LD 시스템스®의 베스트셀러 제품들은 신뢰성, 성능 및 사용자 친화적인 특성이 모두 더해진 제품으로 유명세를 떨치고 있습니다. 북미의 베스트셀러 제품들은 다음과 같습니다.

MAUI 시리즈 - MAUI 컬럼 시스템은 운송이 간편하고 몇 초 내에 설치할 수 있으며 모든 세팅과 스타일리시하게 조합될 수 있는 컴팩트하고 완벽한 PA 시스템을 제공한다.

MAUI 44 G2 - 이 컬럼 PA는 강력한 사운드와 직관적인 디자인의 궁극적인 조합이다.

44 G2 - 이 컬럼 PA는 강력한 사운드와 직관적인 디자인의 궁극적인 조합이다.

MAUI 5 GO 100 - 휴대성이 중요한 경우, MAUI 5 GO 100은 배터리 수명이 길고 가벼운 구조로 어디서나 수정같이 맑은소리를 제공하는 최고의 시스템이다.

ICOA 시리즈 - 실제 뮤지션 및 DJ용 스피커인 워크호스 ICOA는 다목적의 풍성하고 깊은 베이스와 함께 전범위적 확성기, 위성 및 모니터 박스를 제공한다.

- 실제 뮤지션 및 DJ용 스피커인 워크호스 ICOA는 다목적의 풍성하고 깊은 베이스와 함께 전범위적 확성기, 위성 및 모니터 박스를 제공한다. U500 시리즈 - 사용자가 라이브 공연 중에 마이크, 보디팩, 인이어 모니터에 대해 걱정하지 않도록 해주는 정교하고 경제적인 무선 시스템이다.

라이브 무대가 다시 시작되어 DJ와 뮤지션들이 무대로 돌아옴에 따라, LD 시스템스®는 자신만의 사운드를 찾을 수 있도록 정비를 잘 정돈하여 세계 투어를 하거나 커피숍에서 공연을 하거나 또는 뒷마당에서 공연할 수 있는 아티스트들의 다양한 요구를 충족하는 것에 초점을 두고 있다.

아담 홀 그룹(Adam Hall Group)의 글로벌 마케팅 디렉터인 카티 아이스만(Kati Eismann)은 "LD 시스템스®는 처음부터 사용자에 대해 초점을 맞추었습니다."라고 전했다. 이어 "LD 시스템스®가 계속 성장하고 발전함에 따라, 더 많은 사용자 피드백과 주행 테스트를 개발 프로세스에 지속적으로 통합할 예정입니다. 우리는 사용자에게 완벽한 사운드를 제공하기 위해 존재하며, 우리는 들을 때 가장 완벽한 사운드를 제공할 수 있습니다. 우리의 새로운 캠페인은 이를 전달하기 위한 것입니다."라고 덧붙였다.

'Your Sound. Our Mission.' 영웅 비디오는 유튜브에서 시청하고 LD-Systems.com/yoursoundourmission에서 캠페인 랜딩 페이지를 살펴볼 수 있다. LD 시스템스 제품은 LD-Systems.com 및 Musician's Friend 및 Guitar Center 등 북미 지역 내 소매업체에서 확인할 수 있다.

LD 시스템스 ® 소개

독일에서 개발된 LD 시스템스®(LD Systems®)는 혁신적이고 사용자 친화적인 고성능 PA 시스템, 라이브 이벤트 및 설치용 고급 스피커 및 서브 우퍼, 아티스트와 발표자가 자유롭게 움직이면서 신뢰할 수 있는 무선 마이크 및 인이어 모니터링 시스템 등을 제공하는 전문 오디오 제품 제조 기업이자 유통 기업입니다. 성능, 신뢰도, 편안한 취급 및 깔끔한 디자인 미학은 이 브랜드의 특징적인 기풍입니다. 브랜드 모토인 'Your Sound. Our Mission'에 따르고 있는 LD 시스템스®는 모든 뮤지션, DJ, 이벤트 주최자 또는 설치 기획자가 자신이 원하는 방식대로 자유롭게 소리에 대한 아이디어를 짜내고 실현할 수 있도록 지원합니다. LD 시스템스®는 수상 경력이 있는 아담 홀 그룹(Adam Hall Group)의 회원입니다. 보다 자세한 정보는 LD-Systems.com에서 확인하거나 페이스북, 유튜브 및 인스타그램에서 팔로우하세요.

미디어 연락처:

북미 아담 홀 그룹/LD 시스템스®의 홍보 대행사

Zach Barker

adamhall@demonstratepr.com

415-400-4214

아담 홀 그룹 글로벌 미디어 매니저

Petra Mickalova

Petra.Mickalova@adamhall.com

+4915290018591

동영상 - https://www.youtube.com/watch?v=dRdXMfQohmI

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/1722266/LD_Systems_Logo.jpg?p=medium600