Ascend, 중국 장쑤성에 HMD 공장 설립하기로

휴스턴, 2022년 1월 13일 /PRNewswire/ -- Ascend Performance Materials는 오늘 중국 롄윈강의 Xuwei New Area Park에 새로운 헥사메틸렌디아민 및 특수 화학 공장을 건설하기 위한 투자 계약을 체결했다고 발표했다. 새 공장은 Ascend의 첫 번째 화학 제조 시설이자 미국 외 지역에서 회사가 가장 많은 투자를 한 시설이 될 것이다.

Dr. Kevin Wu, Ascend's managing director and SVP for Asia, and Mr. Zhao Houfeng, director of the management committee for Xuwei New Area, sign an agreement for Ascend's new HMD plant in China.