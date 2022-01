투미, 차세대 알파 브라보 및 투미 크루 소개

뉴욕, 2022년 1월 12일 /PRNewswire/ -- 10년 이상의 혁신과 실용적인 디자인을 기념하며, 투미(TUMI)의 알파 브라보(Alpha Bravo)의 최신 컬렉션이 뛰어난 Life in Forward Motion 캠페인으로 그 유산을 이어가고 있다. 컬렉션은 모듈성, 지속가능성 및 내구성에 중점을 둔 완전히 새로운 스타일로 구성된다. 백팩, 슬링백, 체스트 팩, 브리프케이스, 더플백 및 크로스바디를 포함한 24가지 이상의 새로운 실루엣을 제공한다. 해당 가방은 밀리터리에서 받은 영감을 한 단계 업그레이드하여 계절별 색상으로 제공되며, 견고한 낙하산 직물에서 사용되는 내구성 있는 립스탑 소재로 제작된다. 다양한 스타일의 주요 부분 직물은 재활용 소재로 만들어졌으며, 이러한 소재는 고유의 발리스틱 나일론에 지속가능성을 더한다. 거의 모든 스타일의 안감 역시 재활용 소재를 사용하여 만들어졌으며 견고하게 만들어진 컬렉션 제품의 품질은 지속가능성을 더욱 높인다.



Leading global luxury travel brand TUMI teams up with F1 superstar Lando Norris to kick off the "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series to accompany the debut of over fifty new styles within their Alpha Bravo collection. Lando is seen here with the Navigation Backpack.

알파 브라보의 어디든 가고(go-anywhere) 무엇이든 하는(do-anything) 에너지를 유지하면서, 각 스타일은 새로운 TUMI+ 여행용 액세서리(개인의 필요에 따라 가방을 맞춤화하는 데 사용할 수 있고 멈추지 않는 라이프스타일을 보완하는 모듈식 에코 시스템)와 호환된다. TUMI+는 데이지 체인, G 후크 및 카라비너를 활용하여 알파 브라보 컬렉션뿐만 아니라 다양한 투미 제품에 부착된다.

올 봄, 투미는 '투미 크루(TUMI Crew)'로 알려진 세계적인 인물들이 출연한 4편의 단편 영상 시리즈에서 알파 브라보 컬렉션을 조명한다. 뉴욕과 런던에서 촬영하여 2개 대륙에 걸쳐 진행되는 이 캠페인은 저명한 감독인 아우토반(Autobahn)과 앤디 매들린(Andy Madeleine)의 시각을 통해 신중하게 메시지를 전한다. 캠페인은 알파 브라보의 지원을 받아 Life in Forward Motion을 탐구하는 이러한 다면적인 인재들을 진정성 있게 묘사한다.

F1 드라이버이자 게이머인 랜도 노리스(Lando Norris)가 출연한 1편은 2022년 1월 11일 첫선을 보이며, 내비게이션 백팩, 메이슨 더플, 클래시파이드 웨이스트 팩이 포함될 예정이다. 주니어 챔피언이자 포뮬러1 포디움에 다섯 차례 오른 랜도 노리스는 7세에 경주를 시작했으며 14세에 최연소 세계 카팅 챔피언이 되었다. 그는 19세에 최연소 영국인 포뮬러1 드라이버로 포뮬러1에 합류했고, 현재 다수의 포디움에 선 기록 및 가장 빠른 랩 기록과 폴 포지션을 보유하고 있으며, 미래의 포뮬러1 세계 챔피언이 되기 위해 나아가고 있다.

프로 축구선수이자 롤 모델인 손흥민이 출연한 2편은 2022년 1월 27일 첫선을 보이며, 로지스틱스 백팩, 내비게이션 백팩, 리에종이 포함될 예정이다. 손흥민은 토트넘 홋스퍼 축구팀의 필수 멤버이며 한국 축구 대표팀 주장이다. 2019년, 손흥민은 챔피언스 리그에서 최다 득점한 아시아 선수가 되었고, 이어 2020년 프리미어 리그에서 50골 이상을 득점한 최초의 아시아 선수가 되었다. 손흥민은 아시아에서 최고의 축구선수로 6차례 지명된 바 있다. 겸손하고 쾌활한 태도를 지닌 그는 모든 사람들에게 큰 인기를 얻고 있으며 팬들을 하나로 모으고 있다.

그래미상을 수상했고 골든글로브, 에미상 후보에 올랐던 배우이자 연주자 겸 뮤지션인 안소니 라모스(Anthony Ramos)가 출연한 3편은 2022년 2월 7일 첫선을 보이며, 시즈널 리쿠르트 체스트 팩, 앨리 팩, 트랜스포트 팩이 포함된다. 스토리텔러, 선지자이자 창작자인 라모스는 최근 정제되지 않은 감정을 선율에 담은 두 번째 앨범 'Love and Lies'를 발표했다. 할리우드 리포터와 타임지의 표지를 장식한 라모스는 미래를 만들어 가며 부상하는 리더들을 조명하는 권위 있는 타임지 선정 '떠오르는 인물 100인(TIME 100 Next list)'에 포함되었다.

유명한 싱어송라이터 그레이시 아브람스(Gracie Abrams)가 출연한 4편은 2022년 3월 8일 첫선을 보이며, 플래툰 슬링, 주니어 크로스바디, 서치 백팩이 포함된다. 음악 및 유행 선도 매체인 Pigeons & Planes, Fader, i-D가 주목할 아티스트로 선정하고 영국 보그가 신성 여성 뮤지션 7인 중 한 명으로 선정한 아브람스는 내밀한 정서를 담은 가사와 감성의 힘을 보여주는데 전념해왔다. 최근 발표한 프로젝트인 This Is What It Feels Like에서 아브람스는 가장 사적인 정서적 체험에 대한 정제되지 않는 성찰을 전한다. 아브람스는 2022년 초 북미 및 유럽 투어에 나선다.

출시와 함께 진행되는 이벤트로 투미 크루의 독특한 제품과 알파 브라보 컬렉션을 몰입감 있게 담은 체험형 팝업이 전 세계에서 진행된다. 투미는 2022년 2월 8일부터 2월 14까지 아랍에미리트의 두바이몰에서 이러한 경험을 선보인다.

"우리의 서사를 분열적이면서 적절한 방식으로 선보임으로써 이 캠페인에서 투미의 핵심 요소와 가치를 보여주는 것이 중요했습니다. 투미의 Life In Forward Motion 캠페인은 영감, 야망 및 도전을 담은 네 명의 독특하고 다면적인 삶을 통해 우리 브랜드 스토리를 진정성 있게 공유합니다. 알파 브라보와 마찬가지로, 투미 크루는 항상 우수성을 추구하고 있습니다."라고 투미 전자상거래 및 마케팅 수석 부사장인 질 크리젤먼(Jill Krizelman)은 말한다.

투미의 크리에이티브 디렉터인 빅터 산즈(Victor Sanz)는 "우리가 여행하면서 상호작용하는 방식은 지난 2년 동안 큰 변화를 맞았고, 우리는 이를 새로운 현대 고객을 위한 알파 브라보 컬렉션에 다시 집중할 수 있는 기회로 보았습니다. 우리는 고객에게 정말 중요한 것이 무엇인지를 연구하고 이번 컬렉션을 출시할 때 어떻게 통합할 수 있을지 평가했습니다. 고객들 역시 열정을 추구하고 있다는 것을 염두하여 비즈니스 측면에서뿐만 아니라 라이프스타일 측면에서 진정으로 그들의 필요를 살펴봅니다."라고 말했다.

투미(TUMI) 소개

1975년 이래 투미는 이동 중 생활의 모든 측면을 업그레이드하고, 단순화하며, 아름답게 하기 위해 설계된 세계적인 수준의 비즈니스, 여행 및 퍼포먼스 럭셔리 필수품을 만들고 있습니다. 완벽한 기능성과 독창성을 결합하여, 우리는 무버(mover)와 메이커(maker)에게 평생의 파트너로서 열정을 추구하는 여정에 힘을 실어 주기 위해 최선을 다하고 있습니다. 투미 브랜드 제품은 전 세계 75개 이상의 국가의 약 2,000개 지점에서 판매하고 있습니다.

투미에 대한 자세한 내용은 www.TUMI.com에서 확인할 수 있습니다.



TUMI's Alpha Bravo Mason Duffel



Top F1 driver Lando Norris to embark on his first ever global brand ambassadorship with luxury travel icon TUMI. Lando is seen here with TUMI's new Alpha Bravo Navigation Backpack.



TUMI adds the Navigation Backpack to its beloved Alpha Bravo collection. Seen here outfitted with the brand's "TUMI+" modular accessories, all pieces are new for Spring '22.



Featured in "Alpha Bravo: Life in Forward Motion, Chapter 01" starring elite racecar driver Lando Norris, the classified waist pack is one of over fifty new styles within TUMI's Alpha Bravo collection.



Acclaimed Singer-Songwriter Gracie Abrams joins TUMI for the finale of their global campaign series, "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion". To celebrate the brand adding over fifty new styles to their popular Alpha Bravo collection, TUMI has created four individual campaign chapters, each starring its own talent. Featuring the Platoon Sling, Gracie's 'Chapter 4' is set to premiere March '22, while "Chapter 1' of the campaign debuts today. All pieces are now available for purchase.



Leading global luxury brand TUMI recruits Premier League Footballer, Son Heung-Min for the next chapter of their "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" campaign series. Over fifty all-new styles within the beloved "Alpha Bravo" collection launch today, while Sonny is set to make his debut for TUMI's campaign at the end of January.



TUMI enlists multi-faceted performer Anthony Ramos for 'Chapter 3' of its "TUMI Alpha Bravo: Life in Forward Motion" worldwide brand campaign. With incredible talent and charisma, Ramos joins international motorsport star Lando Norris, elite footballer Son-Heung Min & musician Gracie Abrams as a part of the "TUMI Crew". The campaign's four-part series launches today with 'Chapter 1' featuring Norris, and introduces over fifty new pieces within TUMI's iconic Alpha Bravo Collection

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1723919/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_RGB_300_9x16.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1723920/TUMI_ALPHA_BRAVO_0771_02_9x16.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1723921/TUMI_Alpha_Bravo_Lando_Navigation_Backpack_3_RGB_300_9x16.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1723922/TUMI_ALPHA_BRAVO_0822_03_9x16.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1723923/TUMI_ALPHA_BRAVO_1179_02_9x16.jpg?p=medium600

사진- https://mma.prnasia.com/media2/1723924/TUMI_Alpha_Bravo_Gracie_Platoon_Sling_RGB_72.jpg?p=medium600

사진- https://mma.prnasia.com/media2/1723925/Tumi_Alpha_Bravo_Son_Liaison_Tote_RGB_72.jpg?p=medium600

사진 - https://mma.prnasia.com/media2/1723926/Tumi_Alpha_Bravo_Anthony_Chest_Pack_RGB_72.jpg?p=medium600

로고 - https://mma.prnasia.com/media2/214382/tumi_logo.jpg?p=medium600