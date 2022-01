Gift of Life Donor Program, 705명의 장기 기증자로부터 장기를 기증받아 생명을 구하는 전국 기록 갱신, 1,732명의 생명을 구하는 이식 주도

신임 CEO 리처드 하즈(Richard Hasz) - 14년 연속 '전국에서 가장 관대한 지역' 및 특별한 헌신을 보인 '히어로즈' 팀 치하

필라델피아, 2022년 1월 12일 /PRNewswire/ -- Gift of Life Donor Program은 미국의 57개 장기 구득 기관(OPO) 중 생명을 구하는 부문에서 전국 최고 기록을 다시 한번 갱신했다. Gift of Life는 14년 연속 가장 많은 이식용 장기를 공급하여 미국에 기반을 둔 장기 구득 기관(OPO)로는 역대 최고의 장기 기증자 수를 달성했다. 미국에서 가장 관대한 커뮤니티와 장기 대기자 명단에 있는 각 개인을 위해 24시간 일하는 헌신적인 직원, 그리고 가능한 모든 생명을 살리기 위해 헌신한 병원 파트너들 덕분에 2021년 Gift of Life가 다음 부문에서 미국을 주도하게 되었다.



Gift of Life Donor Program: Saving Lives Together

최다 장기 기증자 – 미국에서 역대 가장 많은 705명의 장기 기증자로부터 생명을 구하는 선물 확보.

– 미국에서 역대 가장 많은 705명의 장기 기증자로부터 생명을 구하는 선물 확보. 최다 장기 이식 – 기증을 통해 2021년 미국에서 가장 많은 1,732건의 장기 이식 수행.

– 기증을 통해 2021년 미국에서 가장 많은 1,732건의 장기 이식 수행. 최다 신장 이식: 미국 역사상 가장 많은 1,007건의 신장 이식 조정. 신장 질환이 증가하고 있고, 종종 당뇨병이나 고혈압과 같은 흔한 질환과 관련이 있기 때문에, 신장 이식은 이식을 기다리고 있는 모든 사람에게 희망을 준다. 신장 이식의 필요성은 특히 다문화 사회에서 널리 퍼져 있다. Gift of Life 대상 지역의 이식 센터 14곳에서 신장 이식을 받은 사람들의 56%가 유색인종이었다.

필라델피아에 본사를 둔 Gift of Life Donor Program은 연방 정부에서 지정한 장기 구득 기관(OPO)으로, 펜실베니아 동부 절반 지역, 뉴저지 남부 지역, 델라웨어 지역에 서비스를 제공한다. Gift of Life의 연간 기증 비율인 인구 100만 명당 장기 기증자 수가 62명으로 세계에서 가장 높은 것으로 나타났다.

리처드 하즈(Richard Hasz)는 Gift of Life의 우수성 기록 뒤에서 임상 팀을 이끈 오랜 리더이다. 그는 1999년부터 임상서비스 부사장을 역임한 후 지난 1월 4일 Gift of Life Donor Program, Gift of Life 패밀리 하우스 및 장기이식 재단(Transplant Foundation)의 회장 겸 최고경영자가 되었다.

"저는 해마다 전국에서 기증이 가장 관대한 Gift of Life 커뮤니티의 모습을 보며 겸허하게 생각하고 영감을 받습니다. 장기 기증 대기 명단에 있는 사람들의 생명을 구하기 위해서는 기증자, 기증자 가족, Gift of Life 직원, 그리고 병원 파트너 등 영웅들로 구성된 팀이 필요합니다. 이러한 각각의 사람들이 없었다면 장기 기증은 불가능했을 것입니다."라며 "최고경영자로서 새로운 역할을 시작하면서 우리 팀은 앞으로도 장기를 기증하는 모든 이들을 기리고 기증자 가족들을 위로하며 인생에서 두 번째 기회를 기다리는 수천 명의 환자들을 지원하는 일에 지속적으로 앞장설 것으로 알고 있습니다. 그들은 24시간 가족을 부양하고 사랑하는 사람들을 위해 생명을 구하는 유산을 만들 수 있도록 일하는 무명의 영웅들입니다. 다른 사람을 위해 봉사하는 영웅이 되기 위해서는 잠을 설치면서 봉사하려는 의지, 임상적 전문 지식, 깊은 연민의 마음이 필요합니다. 함께 일하면서, 우리는 이식을 기다리면서 아무도 죽지 않는 날을 위해 노력합니다."라고 하즈(Hasz)는 덧붙여 말했다.

다음 동영상에서는, 간이식을 받은 사람과 그의 생명을 구한 장기 기증자의 어머니가 서로 다른 믿음, 인종, 그리고 배경을 가진 두 가족 사이에 깊은 우정을 형성하면서 이 특별한 선물이 그들의 삶을 어떻게 변화시키고 있는지 토론하고 있다. https://www.youtube.com/watch?v=WBi-XXxs3c4

2021년, Gift of Life는 또한 1,348명의 근골격계 기증자와 1,894명의 각막 기증자를 포함한 2,399명의 기증자로부터 삶의 질을 높이는 조직을 확보했다. 이러한 기증은 정형외과 및 스포츠 부상을 위한 뼈 기증, 화상환자 치유 및 재건수술을 위한 피부 기증, 생명을 위협하는 결함을 치료하는 심장판막 기증, 시력 선물을 제공하는 각막 기증 등으로 110,000명 이상의 사람들에게 혜택을 제공할 수 있다.

Gift of Life의 임상서비스 부문은 최근 조직의 65명이 넘는 이식 코디네이터를 이끈 이사에서 최고임상책임자(CMO)로 승진한 Gift of Life의 20년 베테랑 이학석사, 간호학사, 공인 등록 간호사인 크리스틴 라돌로빅(Christine Radolovic)이 이끌고 있다. 전직 ICU 간호사인 라돌로빅(Radolovic)은 Gift of Life와 129개의 급성 간호병원 그리고 14개의 이식 센터로 구성된 네트워크 사이의 중요한 파트너십을 직접 이해하고 있다. 라돌로빅(Radolovic)은 "우리의 병원 파트너들은 우리와 협력하여 각각의 기부를 가능하게 합니다."라고 말했다. 매년 Gift of Life는 병원의 노고를 치하한다. 다음 동영상에서, Temple Health 직원과 리더가 이러한 생명을 구하는 파트너십을 성찰한다: https://www.youtube.com/watch?v=bfw43vr4o0s

라돌로빅(Radolovic)은 기증 과정에서 기증자 가족을 지원하는 이식 코디네이터로 Gift of Life에 합류했다. 그녀는 "코디네이터들은 생명을 구하는 기증을 기다리고 있는 각 개인들을 옹호하고 인생에서 가장 어려운 순간에 기증자 가족을 지원하며 24시간 일합니다."라고 말했다. 다음 뉴스 클립에서는, Gift of Life 이식 코디네이터가 이러한 문제와 보람찬 일에 대해 이야기한다. https://www.donors1.org/gift-of-life-transplant-coordinator-explains-organ-donation-process-for-both-families-and-recipients/

기증과 이식은 영웅적인 기증자와 기증자 가족의 자비가 없이는 불가능했을 것이다. 최고행정책임자이자 법률 고문인 얀 L. 웨인스톡 Esq.(Jan L. Weinstock, Esq.)은 "Gift of Life는 미국에서 장기 기증을 위한 가장 관대한 커뮤니티에 서비스를 제공하는 특권을 누리고 있습니다."라고 말했다. Gift of Life는 기증 영웅과 그 가족을 기리는 '생명 및 유산 기념행사(Life and Legacy Celebrations)'를 매년 개최하는 등 지속적인 상담과 프로그램으로 기증자 가족이 슬픔을 극복할 수 있도록 지원하고 있다. 올해의 가상 행사를 보려면 다음 사이트를 참조하면 된다.https://www.donors1.org/families-of-donors/llc/llc4/

웨인스톡(Weinstock)은 "우리 지역의 역사적인 자비로움에도 불구하고, 우리는 장기를 기다리는 성인과 아이들의 수와 기증한 장기의 수 사이에 갭이 여전히 크다는 것을 잊어서는 안됩니다. 우리는 사회로서 서로를 배려하고 생명을 구하는 것을 믿는다는 메시지를 보내기 위해 모두가 장기 기증자로 등록해야 합니다."라고 덧붙였다.

미국에는 생명을 구하는 장기 이식을 기다리는 사람들이 100,000 이상 존재하고 Gift of Life의 서비스 지역에는 5,000 이상의 사람들이 존재한다. 전국적으로 장기 이식을 기다리다 매일 20명이 사망한다. 장기 및 조직 기증자로 등록하기로 선택하는 것은 사랑과 인류애의 가장 이타적인 행동 중 하나이다. 생명을 구하기 위해 등록하는데 단 30초 밖에 걸리지 않는다. 자세한 정보를 확인하거나 등록하려면 donors1.org https://www.donors1.org/learn-about-organ-donation/sign-up-to-save-lives/에 접속하면 된다.

혁신 및 교육의 리더

Gift of Life은 장기 및 조직 기증 분야의 리더십과 장학금으로 전 세계적으로 인정받고 있다. Gift of Life에서 43년 근무한 후 사장 겸 최고경영자로 최근 은퇴한 하워드 M. 네이선(Howard M. Nathan)은 현재 장기이식 재단의 전무이사로 근무하고 있다. Gift of Life Donor Program을 후원하는 계열 기관인 이 재단은 전 세계에 기증하고 이식할 수 있도록 연구 및 교육을 주도하고 있다. 이 재단은 Gift of Life 연구소(Gift of Life Institute)와 장기이식 임신등록 국제학회(Transplant Pregnancy Registry International)를 포함하고 있다. 이 재단은 이러한 프로그램 외에도 과학적 연구, 사회적 및 행동적 개입 또는 기존 프로세스 및 프로토콜에 대한 대체적 접근 방식을 통해 혁신, 품질 및 안전에 자금을 조달할 수 있는 보조금을 제공하고 있다. 최근 몇 년 동안, 장기이식 재단은 18건 이상의 생물 의학 연구 시험에 자금을 지원하였다.

네이선(Nathan)은 "우리의 생명을 구하는 임무를 지속적으로 발전시키고, 장기이식 재단에서의 새로운 역할을 맡으면서 Gift of Life의 기록적인 기증 증가로 이어진 우수사례를 공유하게 되어 영광입니다."라며 "제 친구이자 동료인 릭 하즈(Rick Hasz)가 최고경영자로 역할을 수행하는 것을 축하하게 되어 매우 자랑스럽습니다. 릭(Rick)은 국가 리더이며 Gift of Life의 탁월한 임상 결과 뒤에 감추어진 원동력입니다. 저는 그가 지속적으로 우수성, 혁신 및 성공 모델을 제공할 것으로 확신합니다. 그보다 우리를 미래로 인도할 수 있는 사람은 없습니다."라고 덧붙여 말했다.

장기 및 조직 기증 전문 인력들을 위한 국제 교육 센터인 Gift of Life 연구소는 포괄적인 학제적 자원을 제공하여 기술 기반 학습, 평생 교육, 협력적 연구 및 컨설팅 서비스를 포함하여 기증 결과를 증대한다. 이 연구소는 2004년 설립 이후 현재까지 57개의 장기 구득 기관(OPO)과 여러 조직 은행으로 535개가 넘는 워크숍을 원활하게 진행하여 미국 전역과 전 세계 33개국에 걸쳐 12,200명의 전문 인력을 양성했다. 2021년, 이 연구소는 1,200명 이상의 참가자를 위한 교육을 실시했다.

2021년 1월은 장기이식 임신등록 국제학회(Transplant Pregnancy Registry International, TPRI)가 창립 30주년을 맞은 해다. 이와 같은 종류의 연구를 진행하는 세계 유일의 조사 연구 기관인 TPRI는 임신이 장기 이식자에게 미치는 영향과 면역 억제제가 가임력과 임신 결과에 미치는 영향을 연구한다. 한때, 많은 장기 이식자들은 임신을 시도하지말라는 경고를 받았다. TPRI의 작업은 이러한 오해를 바꾸는데 도움이 되었다. 1991년 설립 이래, TPRI 팀과 그 공동 연구진은 2,957명의 부모와 5,115 임신 사례를 추적하였고, 230명 이상의 손주들을 안겨 주었으며, 540개의 학술 포럼에서 정보를 제공했고, 79개의 동료 평가를 받은 간행물을 포함하여 280개가 넘는 간행물을 발행했다. TPRI는 치료 지침, 제공자에 대한 교육, 전 세계 장기 이식자에 대한 안내 서비스를 제공한다. 다음 동영상에서 연구원과 참가자가 평가한 TPRI 작업에 대해 더 자세히 알아볼 수 있다.https://www.youtube.com/watch?v=i50VOCtKQAc

장기 이식 재단의 업무를 지원하기 위해 매년 Gift of Life는 Donor Dash 행사를 개최하는 데 2022년 4월 24일 필라델피아 미술 박물관에서 25주년 기념 행사를 자축할 예정이다. 전국 생명 기증의 달(National Donate Life Month)을 맞아 열린 Dash 행사에서는 장기와 조직 이식의 생명을 구하는 힘을 기념한다. 시작 이래 미디어와 지역사회 참여를 통해 생명을 구하는 메시지가 수백만 명에게 전달되었고, 이 행사에서 장기 및 조직 기증 지역사회 봉사활동, 연구, 환자 프로그램과 서비스를 지원하기 위해 거의 1,000만 달러의 기금이 모금되었다.

장기이식 재단은 격년 여름 Gift of Life의 Team Philly 일환으로 장기이식 체육대회(Donate Life Transplant Games of America)에서 이식자, 생체 기증자, 기증자 가족 참여를 지원한다. 장기 기증 및 이식의 성공을 보여주는 2022년 게임은 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최될 예정이다.

장기이식 재단은 또한 생명을 구하는 장기 이식을 경험한 어린이와 그 형제자매들을 함께 불러모아 한 주 동안 즐겁게 놀고 친구를 사귈 수 있도록 하는 여름 캠프인 Camp Jeremy를 후원한다. Gift of Life는 2021년 예술 프로젝트, 과학 실험 등으로 하루의 가상 겨울 버전을 시작했다.

10 주년 기념 : 이식 환자와 가족을 위한 보금 자리

장기이식 및 관련 의료 서비스를 받기 위해 필라델피아로 여행하는 가족들은 숙소를 구하는 일로 인한 재정적, 감정적 스트레스가 감당하기 어려울 수 있다. 2021년 7월은 이식 환자 및 그 가족의 집에서 멀리 떠나 있을 때 머무를 수 있는 Gift of Life 패밀리 하우스가 설립된지 10주년이 되는 해이다. 패밀리 하우스는 문을 열었을 때부터 76,894일 동안 음식, 숙박 및 지원 서비스를 제공했고, 자신의 임무에 충실하며 팬데믹 내내 개방될 수 있도록 수많은 안전 프로토콜을 시행했다. 이 패밀리 하우스는 지역사회의 후원을 받아 설립 초기부터 138,951명의 손님들을 맞이하고, 277,902끼의 식사를 제공했으며, 1,080만 달러 이상의 보조 돌봄 서비스를 제공했다. 2021년 패밀리 하우스 직원과 자원봉사자들이 9,750명의 손님들을 위한 6,172날 밤의 숙박과 19,500회의 식사, 지역 병원을 오가는 788회의 이동 서비스를 제공했다. 이식 환자와 보호자를 위한 패밀리 하우스의 웨비나 시리즈 및 가상 지원 그룹은 대기 과정에 대한 이해에서부터 회복, 약물치료, 정신건강에 이르기까지 광범위한 주제에 관한 필수 정보를 무료로 제공한다. 2021년에는 48개 주와 8개국의 2,400명의 참가자들이 이 프로그램에 참여했다. 다음 웹사이트에서 패밀리 하우스의 10주년 킥오프 행사의 하이라이트를 확인하고 패밀리 하우스가 지난 10년 동안 수천 명의 이식 환자와 가족을 어떻게 도왔는지 알아볼 수 있다. https://philadelphia.cbslocal.com/2021/07/14/gift-of-life-family-house-chimes-of-hope/

패밀리 하우스와 지역사회 전체에서 Gift of Life의 일은 손님들에게 음식과 서비스를 제공하고, 일반 대중의 교육을 지원하고, 생명을 구하는 임무를 지원하는 수백 명의 자원봉사자들이 없었다면 불가능했을 것이다. 다음 웹사이트에서 Gift of Life 대사가 되는 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있다. https://www.donors1.org/get-involved/volunteer/

Gift of Life Donor Program 소개

Gift of Life Donor Program은 비영리, 연방 지정 장기 조달 조직으로, 129개의 급성 치료 병원과 14개의 이식 센터와 협력하여 펜실베이니아 동부 절반 지역, 뉴저지 남부 지역, 델라웨어 지역의 1,130만 명의 사람들에게 서비스를 제공합니다. 인정 많은 공동체 덕분에, 지난 14년 동안, Gift of Life는 미국에서 가장 많은 장기 기증자를 모집했습니다. Gift of Life의 연간 기증 비율인 인구 100만 명당 장기 기증자 수가 62명으로 세계에서 가장 높은 순위에 올랐습니다. Gift of Life는 1974년부터 58,000개가 넘는 이식용 장기를 기증했으며, 기증자와 가족들의 도움으로 200만건이 넘는 조직 이식이 진행되었습니다. 한 명의 장기 기증자는 최대 8명의 생명을 구할 수 있고, 한 명의 조직 기증자는 100명 이상의 다른 사람들의 삶을 개선할 수 있습니다. 자세한 정보나 등록하려면 donors1.org를 방문하면 된다.

