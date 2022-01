Next.e.GO Mobile, 고객의 CO2 인증서(GHG 할당량) 거래 지원

- e.GO 고객, e.GO Connect 앱 또는 웹사이트로 솔루션에 접속해 CO2 인증서(GHG 할당량) 거래 가능

- e.GO Life 고객, 연간 최대 300유로에 달하는 금전적 혜택 누려

- e.GO Mobile, 자사의 첫 공식 파트너로 Fairnergy 선택

- e.GO Mobile, 지속가능한 프로젝트 지원 위해 자사의 기존 차량 GHG 인증서 거래에서 발생하는 금전적 크레딧을 이용할 예정

아헨, 독일, 2022년 1월 12일 /PRNewswire/ -- 12일, 혁신적이고 지속가능한 도시형 전기 자동차를 생산하는 독자적인 독일 기업 Next.e.GO Mobile SE가 고객의 GHG 할당량(CO2 인증서) 거래를 지원한다고 발표했다. e.GO Mobile은 파트너사인 Fairnergy와 함께 e.GO Connect 앱과 웹사이트를 통해 GHG 할당량을 간단하고 신속하게 판매할 수 있도록 예정이다. e.GO Life 소유주는 GHG 할당량 판매로 연간 최대 300유로의 혜택을 받을 수 있다. 인증서 판매에서 발생하는 혜택은 고객에게 돌아간다. 그뿐만 아니라, e.GO는 Fairnergy와 손을 잡고 플랫폼을 통해 바로 이 크레딧의 전부 또는 일부를 사용할 기회를 제공하고, 이를 통해 선별된 지속가능한 프로젝트를 지원하는 한편, 배출량 제로 에너지 전환에 진정으로 오랫동안 기여할 예정이다.

Next.e.GO Mobile enables its customers to trade their CO2 certificates (GHG quota)