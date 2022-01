Pepperstone, Pepperstone Talks 'How to trade 2022' 개최

-- 올 한 해 및 핵심 거래 전략에 대한 심층적인 탐색 소개

(도크랜즈, 호주 2022년 1월 12일 PRNewswire=연합뉴스) 모두가 2022년의 잠재적인 거래 지형을 주목하고 있다. 시장은 지속되는 코로나19의 영향을 헤쳐나가고 있으며, 중앙은행들은 치솟는 인플레이션에 대한 대응을 고민하고 있다. 많은 이들이 세계적인 전문가들이 어떤 예측을 하는지 궁금해한다. Pepperstone이 전문가의 예측을 가장 먼저 들을 수 있도록 트레이더들을 초청한다.

Pepperstone이 새로운 온라인 시리즈인 'Pepperstone Talks'를 선보인다. 이 시리즈의 첫 행사인 'How to Trade 2022'는 GMT 기준으로 이달 26일(수요일) 오후 6~10시에 진행된다. 이 간담회에서는 12명의 시장 전문가가 올 한 해의 거래에 대해 전망할 예정이다.

10건의 독점적인 온라인 세션이 열리면서, 거래 아이디어, 기술적 분석, 거시경제 주제 및 거래 규율 개선법에 관한 조언 등과 같은 주제를 다룬다. 각 세션은 쌍방향 방식으로 진행되는데, 참가자가 전문가에게 질문하고, GBPUSD 예상 대회에 출전할 수도 있다.

이 행사는 경험과 스타일 수준이 다양한 트레이더들을 위한 실질적이고 시행 가능한 통찰을 제시할 전망이다.

https://register.gotowebinar.com/register/323445954296378891

연설자 명단(참가 확정)(*):

Alpesh Patel OBE - Praefinium- Market trends for 2022 and trades ideas for the year ahead.

Mark Randall and Steve Goldstein- AlphaMind- Weaponising the Mind for more effective FX Trading

James Maddison - TradingView- TradingView 2022: What's next

Corellian Trading Academy- H1 and the possibilities therein

Mark Holstead - Traders Mastermind- Becoming the trader you want to be in 2022

Garth MacKenzie - Traders Corner- Playing by the book - Technical trading setups to look for and how to trade them

Stuart Fieldhouse - The Armchair Trader

Ryan Littlestone - Forex Analytix- How will FX markets react to inflation changes?

Miad Kasravi- ZFX Trading- Inevitable market drivers in 2022 - Using the trading cycle to your advantage.

참가 연설자 추가 정보: https://pepperstone.com/en-gb/go/pepperstone-talks/?utm_source=email&utm_medium=email&utm_campaign=pepperstonetalks-2201

* Pepperstone은 연설자를 보증하지 않으며, 연설자의 의견은 모두 개인적인 의견이다.

Pepperstone 소개(https://pepperstone.com/)

Pepperstone은 전 세계 수만 명의 고객에게 우수한 고객 서비스와 수상 이력을 자랑하는 입출금 서비스를 제공하며, 다수의 수상 이력을 자랑하는 온라인 국제 외환 및 CFD 중개업체로 성장했다. Pepperstone은 세계 곳곳에 자회사를 두고 있으며, 호주 증권투자위원회(ASIC), 영국 금융감독청(FCA), 키프로스 증권거래위원회(CySec), 바하마 증권위원회(SCB), 두바이 금융서비스청(DFSA), 독일 금융감독청(BaFin) 및 케냐 자본시장청(CMA)의 규제를 받는다.

출처: Pepperstone Group