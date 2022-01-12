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  • [속보] 문대통령, 외벽 붕괴사고에 "안전사고 근본원인 철저히 조사"
  • 2022.01.12 11:32

[헤럴드경제=이명수 기자] 문대통령, 외벽 붕괴사고에 "안전사고 근본원인 철저히 조사"

husn7@heraldcorp.com

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