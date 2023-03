北 옥류관 찾은 유미, 엄지 척 올린 메뉴는...

Olivia Natasha- YuMi Space DPRK daily(유미의 공간) 유튜브채널에 올라 온 평양 옥류관 방문 영상. [ 유튜브 갈무리 ]

[헤럴드경제=한지숙 기자] 북한인 유튜버 ‘유미’가 북한의 유명 음식점인 옥류관을 방문한 모습을 공개했다.

최근 유튜브 계정 ‘Olivia Natasha- YuMi Space DPRK daily’(유미의 공간)에는 ‘평양냉면(Pyongyang Cold Noodle-YuMi Tour Series)’이라는 제목의 1분 29초 분량 영상이 올라왔다.

앞서 유미는 북한 주민들의 일상을 영어로 직접 소개해 왔는데, 이번 영상엔 음성 설명없이 ‘조선어’와 영어 자막만 담겼다.

영상은 ‘조선의 유명한 옥류관에서 평양랭(냉)면을 맛봅시다’라는 자막과 함께 마스크를 쓴 유미가 식당에 들어서는 장면으로 시작했다.

식당 안에서 사람들로 북적이는 가운데 유미는 큼지막한 놋쇠 쟁반에 담긴 국수를 직접 말아 먹었다.

영상에는 ‘평양냉면’으로 표기됐지만, 유미가 주문한 음식은 고기쟁반국수로 추정됐다. 유미는 먼저 고기와 양념장을 넣고 비빈 뒤 맛을 본 다음 면을 넣었다. 이후 점원이 주전자로 육수를 따라주자, 유미는 식초와 간장, 겨자 등을 첨가해 잘 비비고 젓가락으로 식사를 시작했다.

이는 김정일 국방위원장이 옥류관을 현지지도 하면서 교시한 ‘냉면을 먹는 방법’이라고 한다.

영상에는 ‘둘이 먹다 하나 죽어도 모를 것 같습니다’라는 북한 말이 ‘It is enough to make a cat speak’라는 표현과 함께 표기됐다.

닷새 전에 올라 온 이 영상은 조회수가 1만 3000회가 넘었다. 영상에는 영어 또는 한글로 쓰인 댓글이 여럿 달렸다. "디저트 먹방도 보고싶어요. 유미" '이렇게 소통할 수 있는 시대가 되어 감회가 새롭네요" 등 대체로 긍정적인 반응이었다.

유미의 공간 유튜브채널은 지난해 6월 개설됐다. 주로 평양의 주요 상점, 관광지 등을 소개한다.