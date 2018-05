고품격 1:1 맞춤 웨딩서비스 …‘Wedding by 이명원’ 대표 이명원

[헤럴드 경제]대구에 위치한 고품격 웨딩컨설팅&뷰티토탈샵 ‘Wedding By 이명원’의 이명원 대표는 “웨딩은 인생에 한 번뿐인 예식입니다. 결혼은 인생에서 가장 중요한 행사로서, 행복하고 특별한 날이 되어야 합니다. 친구나 지인 같은 비전문가에게 문의하지 마시고 전문가와의 상담을 통해서 꼼꼼하게 준비해야 합니다.”라고 말한다. 이 대표는 미술대학을 졸업하고 웨딩 디렉터로서 20년간 웨딩업계에 몸담아온 웨딩 전문가다. 이명원 대표의 ‘Wedding By 이명원‘은 고품격 맞춤 웨딩업체로서 신랑·신부들에게 그들만의 개성 있고 특별한 결혼식을 선물하고 있다.



이 대표는 결혼을 준비 중인 예비 신랑·신부들에게 “결혼식을 준비할 때 자신들에게 비중이 있는 항목을 먼저 계획하는 것이 가장 중요합니다. 무조건적인 비용절감보다는 한정되어 있는 예산안에서 항목별로 중요도를 정하고, 총 예산안에서 그 비중에 따라 예산의 지출 비용을 조절하는 것이지요. 비중이 높은 것은 확실하게 투자하고, 중요도가 떨어지는 부분에서는 확실하게 비용을 절감해야 합니다. 그 모든 과정을 컨설팅하고 플래닝(Planning)하는 것이 전문가의 역할입니다.” 라고 말한다.



이 대표는 금전적인 수익보다는 ‘고품격 웨딩컨설팅&뷰티토탈샵’으로서 <Wedding by 이명원> 브랜드의 가치를 중요하게 여긴다. 일반적으로 결혼예정일은 5월에 집중적으로 몰려있다. 5월에는 대부분의 웨딩샵들이 신랑·신부들로 북적인다. 일부 웨딩업체는 마치 공장에서 물건을 찍어내듯이 결혼식을 진행한다. ‘Wedding by 이명원’에서는 고품격 맞춤 웨딩서비스를 위해서 철저하게 하루 한 커플만 예약제로 진행한다. 이 대표는 “일생에 한번뿐인 특별한 결혼식에 그날의 주인공이 여러 명 있을 수는 없잖아요. <Wedding by 이명원>에서는 그 날의 주인공 한 분만을 위해서 디테일(detail)한 고품격 맞춤 서비스를 위해 1일 한 팀만 예약제로 운영하고 있습니다.”라고 전했다.



‘Wedding by 이명원’ 에서는 모든 것이 그야말로 고품격 맞춤 서비스다. 이 대표는 웨딩디렉터로서 1:1 무료 맞춤상담을 시작으로 개개인의 품격과 예산을 고려한 웨딩홀 선정부터 결혼일 선정, 신랑·신부의 콘셉트(concept)에 맞는 드레스코드와 웨딩촬영, 메이크업은 물론이고 심지어 신혼집 인테리어와 가구 추천까지 폭 넓은 맞춤 웨딩컨설팅을 하고 있다.



이 대표는 “일생에 한번뿐인 예식을 진행하는 전문가로서 예식을 진행함에 있어서 큰 책임감을 느낍니다, 예식 후 모든 혼주님들과 신랑·신부님들이 100% 만족감을 나타내실 때 저 또한 큰 기쁨과 보람을 느낍니다.”라고 전한다. 또한 이 대표는 예비 신랑·신부에 대한 조언으로 “전문가와의 상담 시 모든 것을 오픈해 주셔야 합니다. 각자의 예산과 원하는 콘셉트(concept) 등을 완전히 오픈하고, 전문가와 함께 당사자들이 원하는 결혼식을 계획해야 합니다.”라고 전했다. 마지막으로 이 대표는 "풍부한 노하우로 예비신랑·신부님께 고품격 웨딩 서비스를 제공할 수 있어 너무 행복합니다. 앞으로도 저의 ‘Wedding by 이명원’은 예비신랑·신부와 동행하는 고품격 웨딩서비스로 함께 할 것입니다."라고 전했다.



정명우 기자/ andyjung79@heraldcorp.com